Defesa Civil alerta para a instabilidade climática no estado

03/11/20 - 16:13:09

Defesa civil do Estado alerta municípios para que fique atento as áreas com possibilidades de deslizamentos

O Centro de Meteorologia do Estado de Sergipe alerta população para a possibilidade de chuvas fortes, que podem causar grandes volumes de água. Para esta Terça-feira, 3, as previsões indicam tempo predominantemente nublado, com ocorrência de precipitações durante todo o dia, e em toda região centro-oeste do estado, compreendendo as mesorregiões do Alto e Médio Sertão, Agreste Central, Grande Aracaju, Centro Sul e Sul Sergipano.

“As condições de instabilidades convectivas devido ao canal de umidade do Atlântico Sul permanecem por mais 24h e devem instabilizar e trazer chuvas localizadas, intensas e em forma de trovoadas, em todas as regiões do estado durante esse próximo período. Devemos alertar as pessoas sobre efeitos dessas chuvas de tempestades, com descargas elétricas e rajadas de ventos. Esse tipo de chuvas provocam volumes de escoamentos intenso com possibilidades de criar avalanches em rios e riachos por isso, é importante ter cuidado”, explica o meteorologista Overland Amaral.

Para Quarta-feira, 4, as previsões indicam tempo predominantemente nublado, com ocorrência de precipitações leves e isoladas no Centro Sul Sergipano durante a madrugada. Na quinta-feira, 5, as previsões indicam tempo parcialmente nublado, sem ocorrência de precipitações com valores consideráveis. Já na sexta-feira, 6, as previsões indicam tempo parcialmente nublado, com ocorrência de precipitações leves e isoladas durante a madrugada e manhã no Centro Sul Sergipano.

Defesa Civil Estadual

Devido as fortes chuvas do feriadão o Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil de Sergipe (Depec) já está fazendo o monitoramento e intensificando as ações de prevenções de desastres. O tenente-coronel, Luciano Queiroz, salienta as medidas tomadas pelo órgão. “Nossa equipe já estava monitorando e enviamos os avisos de alerta para que as coordenadorias municipais de Defesa Civil ficassem prontas para atuação. Portanto já estamos em alerta para atuar em casos que sejam necessários”

O alerta é que devido a previsão de fortes ventos e possíveis descargas elétricas, que os municípios fiquem atentos a regiões que podem ter deslizamentos. A Defesa Civil Estadual conta com um sistema de alerta, quem desejar receber os alertas da Defesa Civil Estadual via SMS, deve enviar mensagem para o número 40199, informando o CEP da localidade.

Situações de emergência devem ser informadas pelo telefone 193. Na capital, intercorrências também podem ser informadas pelo número 199.

Foto: Marcos Rodrigues