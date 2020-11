Edvaldo projeta implantação do Laboratório de Inovação na Gestão Pública de Aracaju

Pensando a cidade para as gerações futuras, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), que disputa a reeleição ao lado da delegada Katarina Feitoza, candidata à vice, se compromete a implantar, na próxima gestão, se eleito, o Laboratório de Inovação na Gestão Pública, no âmbito da Prefeitura de Aracaju.

Essa iniciativa, ressalta Edvaldo, além de fazer avançar a modernização da administração pública, “visa gerar novos produtos e serviços e reformular processos, com melhorias incrementais e disruptivas, fortalecendo a cultura da inovação com foco no servidor e nos serviços ofertados ao cidadão”.

Para situar Aracaju, definitivamente, no mapa da inovação, o prefeito assume o compromisso de criar o Espaço Municipal de Inovação, de modo a possibilitar a utilização, por parte do empreendedor de startup, da infraestrutura básica de trabalho em coworking, “bem como treinamento básico sobre o funcionamento do ecossistema de startup”, destaca o prefeito.

“Neste sentido, vamos criar o CAJU-WORK, um espaço para trabalho compartilhado voltado a profissionais sem formalização que, em sua grande maioria, não têm condições de investir numa infraestrutura mínima para iniciar seu negócio ou até mesmo fazê-lo crescer”, explica Edvaldo.

O prefeito também se compromete a montar um banco de empresas certificadas pelo CAJU-WORK, “para incentivar a formalidade, com a contrapartida de qualificação, treinamento e concessão de incentivos iniciais através da Escola de Governo, Fundat e Secretaria da Fazenda, criando um ecossistema que favoreça nascimentos de empresas formais de forma inovadora e interligada”, pontua o gestor.

Cidadão conectado

Junto a Katarina, Edvaldo vai atuar para disponibilizar uma plataforma na qual o cidadão poderá solicitar, informar, avaliar e denunciar serviços públicos, situações de perigo, vulnerabilidade, “tudo isso através de gameficação”, frisa. “A cada interação o cidadão irá acumular recompensas financeiras e/ou um Prêmio para o “Aracajuano do Mês”, reconhecimento para o cidadão ou cidadã que tiver mais engajamento na plataforma”, detalha o candidato à reeleição.

“Vamos implantar acesso à internet gratuito nos espaços públicos municipais e disponibilizar acesso por internet patrocinada para a população acessar os serviços da Prefeitura. Hoje, mais de mil serviços municipais já estão à disposição dos aracajuanos na plataforma AjuInteligente, a partir da qual, de qualquer dispositivo com acesso à internet, é possível solicitar os serviços da prefeitura”, garante.

Edvaldo e Katarina também inscreveram no Programa de Governo que apresentam aos aracajuanos para governar a cidade pelos próximos quatro anos o compromisso de ressignificar as praças de Aracaju, dotando-as de infraestrutura básica de aparelhos que explorem a interação coletiva e gameficação, sempre aliado à coletividade, usando a tecnologia como meio de ocupação contínua dessas áreas.

Gestão inovadora

Ciente do potencial colaborativo da população, o prefeito pretende avançar ainda mais na qualificação dos serviços públicos a partir do reconhecimento, por meio de concurso público, de projetos que contemplem soluções inovadoras, a exemplo da inédita seleção de projetos realizada, internamente, pela atual gestão municipal.

“Para isso, vamos ampliar os horizontes de gestão por meio da participação constante da sociedade aracajuana, através de concursos de projetos que contemplem soluções inovadoras para a cidade de Aracaju, e vamos promover o protagonismo do servidor, estabelecendo formas de maior participação nos projetos da gestão, consolidando ações internas como o Concurso de Criatividade e Inovação na Gestão”, afirma.

O Programa de Governo completo de Edvaldo e Katarina está disponível no site dos candidatos (https://edvaldonogueira.com.br/) e na plataforma da Justiça Eleitoral para divulgação das candidaturas.

