Estelionatário é indiciado por fraudes contra empresas e pessoas em municípios de SE/BA

03/11/20 - 12:26:14

A 2ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto concluiu as investigações que apuravam diversos estelionatos praticados contra cidadãos de Lagarto-SE, Simão Dias-SE e Paripiranga-BA.

Conforme apurado, foram identificadas dez vítimas das cidades, que informaram que estavam sendo cobradas por débitos que nunca contraíram, inclusive com a inserção dos seus nomes no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC).

Segundo o delegado Matheus Cardillo, o suspeito de cometer os delitos trabalhava para uma empresa local e se aproveitou dessa condição para ter acesso a dados cadastrais de diversos clientes, a fim de efetuar compras em seus respectivos nomes. Os produtos adquiridos eram revertidos em proveito do infrator, sem o conhecimento das vítimas, obtendo, assim, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, por meio da fraude praticada.

O inquérito policial foi instruído com diversos documentos referentes à aquisição fraudulenta dos produtos e declarações das dez vítimas identificadas no golpe aplicado.

O indiciado foi despedido por justa causa e o procedimento policial encaminhado à Justiça criminal para as providências cabíveis. A Polícia Civil reforça a importância da participação da população por meio do Disque-Denúncia (181), com a garantia do anonimato.

Informações e foto SSP