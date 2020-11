Estudantes do 3ºano do ensino médio da rede particular voltam à aulas presenciais em SE

03/11/20 - 07:44:14

Nesta terça-feira (03), depois de sete meses, estão liberados a retornar às salas de aula os estudantes do 3º ano do ensino médio da rede particular. As aulas presenciais estavam suspensas desde o dia 16 de março.

O Governo de Sergipe publicou um cronograma no mês passado estabelecendo que as instituições particulares de ensino superior pudessem retomar suas atividades de forma presencial. Isso para os estudantes do último período.

Uma portaria com medidas de segurança sanitária publicada pelo governo diz que as instituições devem ter um plano interno de prevenção e monitoramento da transmissão da Covid-19 no ambiente escolar, como as seguintes:

Respeitar o distanciamento de 1,5 m durante a formação de filas;

Aferir a temperatura de professores, profissionais da educação e estudantes na entrada à instituição;

Utilizar termômetro sem contato (infravermelho) e não permitir a presença de pessoas com temperatura igual ou superior a 37,8 ºC ou com sintomas de infecção respiratória;

Pessoas com diagnóstico de Covid-19 devem ficar afastadas das atividades pelo período preconizado pelos serviços de saúde.

A máscara permanece como de uso obrigatório para todas as pessoas;

Pontos de higienização devem ser disponibilizados na instituição;

Deve haver limitação da circulação de pessoas que não fazem parte da comunidade escolar;

Priorização do atendimento ao público por meio não presencial;