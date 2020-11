Ferreira Filho: “Ação contra divulgação de pesquisa em Propriá é atestado pra derrotados”

03/11/20 - 11:09:59

Na manhã desta terça-feira, 3, o radialista e candidato a vereador de Propriá pelo DEM, Ferreira Filho, avaliou que a coligação que entrou com ação para impedir divulgação de resultado do que fora apurado pelos questionários em campo, atestam o que os adversários do candidato Luciano Nascimento, DEM, já sabem.

“Para nós o resultado já está estampado nas ruas, e é crescente a cada dia. Estamos fazendo uma campanha com apresentação e discussão das propostas que estão em nosso Plano de Governo, e a população propriaense sentiu firmeza na nossa chapa majoritária, e isso tem deixado os outros candidatos para trás, principalmente, diante de tantos ataques que as famílias dos candidatos a prefeito e a vice, Luciano e Luanda, estão sofrendo todos os dias. O povo não suporta mais esse tipo de política”, explicou Ferreira.

Ele também disse que essa força de Luciano é natural, e sua candidatura nasceu do apelo popular, considerando que os democratas de Propriá esteve para indicar o vice na chapa de Dr. Valberto, até quando várias manifestações foram realizadas por populares pedindo para que o DEM tivesse uma candidatura própria, e o candidato fosse Luciano Nascimento.

Ferreira faz uma leitura dos candidatos que estão no pleito deste ano, e mostra que dentre eles, Luciano é o candidato mais recente que confirmou sua candidatura, enquanto o atual prefeito Yokanaan Santana, PL, e o Dr. valberto são candidatos desde 2016. Um tentando a reeleição, e o outro derrotado na eleição passada. Ainda cita o candidato do Republicanos, que embora seja uma novidade, carrega a rejeição do ex-prefeito José Américo.

“Eu entendo que devemos continuar trabalhando sem perder o nosso Norte, e relevar qualquer tentativa dos adversários, que como venho dizendo, estão fazendo jogo sujo com peças publicitárias contra nossos candidatos, e tudo isso só cria mais repuça em nosso povo”, arrematou Ferreira.