Em entrevista ao publicitário Celio Ashcar Jr., Juliana Paes falou sobre sua recente mudança de visual. Na quarentena, a atriz, que está de férias da TV desde o fim de “A dona do pedaço”

03/11/20 - 12:25:31

– Um dia, deixei os cabelos secarem naturalmente e vi que meus cachos estavam lindos. Lembrei como eu era e pensei: ‘Gente, eu sou assim, eu sou cacheada. Porque eu estou fazendo isso, colocando produto no meu cabelo? Vou usar assim’. Acho que a pandemia fez as pessoas levantarem algumas reflexões e apararem padrões. Conforme as pessoas elogiavam eu ficava mais motivada – disse ela no programa “Fala Celio”, no YouTube.

Juliana contou que, quando decidiu assumir os cachos, não esperava desafiar os padrões de beleza.

– Não calculei esse movimento: ‘vou aparecer cacheada e quebrar a internet’. Eu simplesmente tive vontade, me gostei e quis aparecer assim. Mas claro que fiquei feliz com a repercussão. Nós artistas gostamos de aprovação e sofremos quando somos criticadas. Eu já amadureci muito em relação a isso, mas ainda gosto de sentir os ecos positivos de algo que faço.

No início de sua carreira, Juliana interpretou muitas personagem de perfil sensual, até que, mais recentemente, interpretou mulheres mais empoderadas e donas de si, como a Maria da Paz. A atriz disse que chegou a temer ficar presa num mesmo perfil de papéis.

– Foi algo que tive muito medo. Nesses primeiros personagens, o que foi me foi pedido era isso, beleza, sensualidade etc. Mas eu sempre fui muito intuitiva e pensava que se a a chance me foi dada dessa maneira, eu precisava aproveitar da melhor forma possível. De repente, seria mais fácil recusar, não aceitar fazer novamente uma personagem sexy. Mas alguma coisa me dizia que se eu fizesse bem, respeitando os processos, respeitando as pessoas a minha volta, deixaria uma marca, não só no público, como nas pessoas que trabalhavam comigo. Sempre acreditei muito nisso. Então, peguei os papéis do jeito que vieram e tentei trabalhar da melhor maneira possível. De alguma forma a vida vai reconhecendo esses esforços.

Em um dos quadros da atração, Celio leu perguntas dos fãs para Juliana. Um deles questionou qual o momento favorito da atriz com seus filhos.

– É a hora de dormir. Aqui em casa, são dois meninos. O pedro vai fazer 10 anos e o Antonio fez 7. Durante o dia, é difícil agarrá-los ou dar um abraço. Eles são escorregadios e se batem o dia inteiro. Então, na hora de botar para dormir, coloco cada um de lado e consigo ter um momento com eles. Os dois pedem para fazer arranho, que é quando eu passo essa minha unha enorme pelas costas deles. Eles adoram, ficam molhinhos.

O apresentador, então, aproveitou a deixa para perguntar se Juliana pretende aumentar a família:

– Essa pergunta é complicada. Eu tenho muita vontade de ter uma Julianinha, mas eu tenho medo. Não medo em relação aos processos da maternidade, mas educar é muito difícil. Exercitar a maternidade plenamente trabalhando do jeito que a gente trabalha, é complicado – diz ela, revelando que se tivesse uma menina, o bebê se chamaria Helena ou Rosa.

Fonte/Foto: globo.com