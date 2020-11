LEI ALDIR BLANC: ALESE RECEBERÁ NO DIA 9 OS GESTORES PRESENCIALMENTE

03/11/20 - 16:46:28

Será iniciado na próxima segunda-feira, 09, o atendimento presencial a gestores municipais sobre a Lei Aldir Blanc. Será prestada consultoria da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) aos gestores.

Serão sanadas dúvidas diversas sobre a Lei, sempre às segundas-feiras, com horário marcado, das 9 às 13 horas. Em razão da pandemia do Novo Coronavírus, este atendimento já vinha ocorrendo de forma remota.

Luca Piñeyro, técnico de produção, responsável pelo atendimento via celular, ligação e Whatsapp, e presencial junto a Escola do Legislativo (Elese), o agendamento pode ser feito via Whatsapp ou ligação, através do número (079) 99178-4100.

As dúvidas dos gestores são diversas, segundo informou Luca Piñeyro, principalmente relativas aos editais e aos mapas. “As pessoas têm dificuldade de chegar no mapa cultural de Sergipe e, uma vez no mapa, sentem dificuldade de se mover por ele. Vários atendimentos foram resolvidos guiando o atendido pela plataforma do Mapa Cultural”, falou.

A plataforma do Mapa está disponível na internet, através do site mapas.cultura.se.gov.br. Todas as informações estão publicadas nas redes da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (FUNCAP) e da empresa INTERA – Arte e Economia Criativa, especializada em mentorias e gestão de projetos públicos e privados na área cultural.

O atendimento presencial seguirá até dezembro. Neste período, também serão realizadas reuniões com os gestores, semanalmente às quartas-feiras. Será prestado aos gestores atendimento referente à elaboração de editais e sua gestão.

A Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, batizada de Aldir Blanc, foi sancionada pelo Governo Federal com o objetivo de garantir uma renda emergencial para trabalhadores da Cultura e manutenção dos espaços culturais brasileiros durante a pandemia do Covid‐19.

Os municípios sergipanos têm a disposição em torno de R$ 25 milhões para este fim.

Foto: Pixabay

Por Wênia Bandeira