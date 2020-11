POLÍCIA CIVIL PRENDE EM SIRIRI SUSPEITO DE HOMICÍDIO EM SOCORRO

A operação conjunta entre a 7ª Delegacia Metropolitana (7ª DM), Delegacia de Feira Nova e Delegacia de Siriri resultou no cumprimento do mandado de prisão preventiva de Jonh Heverton Santos Silva, suspeito de homicídio. A detenção ocorreu no domingo, 1º de novembro.

De acordo com as informações policiais, o crime ocorreu em Nossa Senhora do Socorro. As investigações chegaram à localização do suspeito, que foi preso na cidade de Siriri, no interior do estado. Ele foi detido e encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas cabíveis ao caso.

Em um mês e meio, a 7ª DM contabilizou oito prisões de suspeitos da prática de diversos crimes. A Polícia Civil pede que informações e denúncias sobre suspeitos de ações criminosas sejam repassadas pela população através do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.