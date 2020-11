Rodrigo segue sendo bem recepcionado e reforça a necessidade de mudança

03/11/20 - 09:14:07

O candidato a prefeito de Aracaju, Rodrigo Valadares, segue visitando os bairros da capital e levando a mensagem de que Aracaju poderá ser uma cidade melhor para todos. Neste domingo, 01, a mini carreata passou pelo Bairro América, Novo Paraíso, Capucho e Siqueira Campos, onde foram bem recebidos.

Para o candidato Bolsonarista, toda a boa recepção tem sido inexplicável. “É incrível sentir a energia de cada um. O que está acontecendo em Aracaju, o que está acontecendo em nossa campanha é inexplicável”, disse.

Durante o percurso, Rodrigo fez questão de pontuar as necessidades estruturais e sociais dos bairros. Para reforçar ainda mais a precariedade, na última segunda-feira (02), após um curto período de chuva, as ruas do Siqueira Campos e proximidades começaram a ficar alagadas. Segundo o candidato, este é o resultado das “obras eleitoreiras”.

“20 minutos de chuva e Aracaju começa a ficar embaixo d’água mais uma vez. Quando falamos em ‘Obras Eleitoreiras’ é sobre isso que estamos falando”, destacou.

Ao finalizar a mini carreata, o filho de Pedrinho Valadares fez questão de agradecer aos moradores de cada bairro por onde passou.

“Obrigado Novo Paraíso, Capucho, Bairro América e Siqueira Campos. É impressionante o agir de Deus, onde chegamos somos recebidos de braços abertos, sou muito grato a cada um que está comigo”, finalizou.

