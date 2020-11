Técnicos de campo participam de treinamento sobre manejo nutricional

03/11/20 - 14:17:42

Manejo nutricional de vacas leiteiras foi tema do treinamento realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE para os técnicos de campo do Programa de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG. O treinamento aconteceu na sexta-feira, 30, na sede do Senar/SE.

O manejo nutricional para bovinos leiteiros é um dos principais desafios dos produtores de leite. Segundo a coordenadora da ATeG, Taynã Matos, é importante alinhar as informações com os técnicos para que os produtores recebam uma assistência técnica e gerencial que atenda às suas necessidades.

“Este treinamento foi com foco em manejo nutricional, balanceamento de dieta, alternativas alimentares e formulação de dieta. Temos um grupo misto de técnicos zootecnistas e veterinários e essas capacitações são de fundamental importância para que esses profissionais levem este conhecimento da melhor forma para os produtores”, pontua Taynã.

A veterinária Mayara Almeida Barreto atende os produtores dos municípios de Poço verde e Tobias Barreto. Segundo Mayara, o treinamento foi muito importante, principalmente em relação ao conteúdo sobre formulação de dieta.

“O curso vai agregar muito na formulação de dieta. Nós temos uma necessidade muito grande dos produtores estabelecerem algumas dietas com relação à parte de proteína bruta e energia. Vai ajudar muito na formulação de dieta e na exigência nutricional dos animais”, afirma Mayara.

O zootecnista Antônio Lemos destacou a importância do treinamento. “Hoje foi discutida a parte dos alimentos, níveis de utilização por causa dos fatores nutricionais e formulação de ração. Isso vai agregar muito no trabalho profissional para poder ajustar a dieta e baratear os custos da ração. É um momento de aprender, agregar conhecimento fazendo um trabalho que atenda aos objetivos do produtor”, ressalta.

Por Adriana Freitas

Foto assessoria