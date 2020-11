“Vou fazer de Aracaju uma cidade eficiente na prestação dos serviços”, diz Danielle

03/11/20 - 05:23:35

Após um café da manhã reforçado no Mercado do Augusto Franco, no início da manhã deste domingo, 01, a candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania), acompanhada do seu candidato a vice, Valadares Filho (PSB), seguiu para mais uma carreata no bairro Coroa do Meio, na Zona Sul da capital.

Os moradores reafirmaram a confiança nas propostas que Danielle vem apresentando nas carreatas, programas eleitorais, entrevistas e redes sociais. “Compromissos que estou firmando porque sei que poderei cumprir”, resaltou Danielle.

“Fico feliz com toda essa receptividade e carinho, uma prova da confiança no projeto elaborado para a nossa cidade e do desejo de eleger a primeira mulher prefeita de Aracaju”, complementou a candidata.

Danielle Garcia afirmou que está preparada para administrar a capital. “Vou fazer de Aracaju uma cidade eficiente na prestação dos serviços públicos em todas as áreas, com uma gestão transparente e que garanta a sustentabilidade, inclusão e dignidade. Além de desenvolver ações para promover o desenvolvimento e a geração de emprego e renda”, salientou.

Fonte e foto assessoria