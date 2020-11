Acidente envolvendo dois caminhões deixa uma pessoa morta e outra gravemente ferida

04/11/20 - 07:27:38

Uma colisão frontal envolvendo dois caminhões deixou una pessoa mortas no município de Capela. O acidente foi registrado no inicio da manhã desta quarta-feira (04), no quilômetro 33, da BR-101.

As informações são de que o motorista de um caminhão morreu no local, o do outro foi socorrido em estado grave.

Com o impacto, um dos veículos pegou fogo e foi completamente destruído pelas chamas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a via está parcialmente interditada, com cerca de dois quilômetros de congestionamento em ambos os sentidos.

O Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros estiveram no local. O Instituto Médico Legal foi acionado.

Foto redes sociais