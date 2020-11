Aldir Blanc: técnicos da área cultural têm até 16 de novembro para se inscrever

04/11/20 - 14:03:53

As inscrições para o edital de premiação de técnicos da área cultural estão abertas. Os interessados têm até 16 de novembro para garantir participação. O edital tem por objetivo premiar profissionais de espetáculos de diversão e outros da área artístico-cultural para o desenvolvimento de suas atividades formativas e de capacitação, conforme especialização técnica. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site www.aldirblancaju.art.br.

Podem participar candidatos maiores de 18 anos, que comprovem capacidade técnica para o desenvolvimento das atividades. Se for Pessoa Jurídica, podem concorrer instituições que tenham, por natureza, o desenvolvimento de práticas relacionadas à produção artística e/ou cultural, com sede em Aracaju.

O edital “Premiação de Técnicos” se fundamenta na Lei federal Aldir Blanc. Trata-se de uma legislação que regulamenta ações emergenciais ao setor cultural diante do estado de calamidade pública decretado pela União devido à pandemia da Covid-19. De acordo com o edital, são considerados técnicos da área cultural todos os profissionais das seguintes áreas: roadie, carregadores, coordenador de palco, produtor cultural, assistente de produção, produtor executivo, técnico audiovisual (operador), técnico de iluminação, técnico de sonorização, maquinista, contrarregra, técnico em artes cênicas, Direção artística, videomaker, VJ, editor, entre outros.

Serão destinados até R$50 mil para as propostas consideradas satisfatórias segundo critérios pormenorizados no edital. A avaliação, seleção dos projetos e o resultado têm previsão para serem divulgados de 16 a 21 de novembro, no site aldirblancaju.art.br. Os projetos selecionados devem oferecer suas atividades gratuitamente à população e têm a possibilidade de serem executados remotamente.

