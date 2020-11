Aracaju a caminho do 2º turno

04/11/20 - 07:55:32

Por Adiberto de Souza

A disputa pela Prefeitura de Aracaju caminha para o 2º turno. Todas as pesquisas mostram ser difícil o candidato à reeleição Edvaldo Nogueira (PDT) suplantar a soma de votos dos outros 10 prefeitutáveis. Essa possibilidade, contudo, não pode ser descartada por completo, pois ainda é grande o número de eleitores indecisos. Se a maioria deles optar pelo voto útil, definindo-se por quem lidera as pesquisas, Nogueira resolverá a parada já no próximo dia 15. Ainda de acordo com as consultas de intenção de votos, caso haja 2º turno, dificilmente o PT chegará lá, pois é considerável a distância que separa o petista Márcio Macedo dos candidatos Rodrigo Valadares (PTB) e Danielle Garcia (Cidadania). Estes dois travam uma batalha particular pelo segundo lugar na preferência do eleitorado, posição que garante vaga na próxima fase da disputa eleitoral. Tenhamos ou não 2º turno, é preciso registrar que esta é uma das campanhas mais mornas já ocorrida em Aracaju, fato que deve contribuir consideravelmente para aumentar o índice de abstenções. Uma pena!

Goleada de Sukita

O Tribunal Regional Eleitoral anulou a decisão monocrática que impedia o ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita (Republicanos), de participar da campanha da irmã e prefeiturável Carla Sukita (Republicanos). Por sete votos a zero, os magistrados do TRE entenderam que, mesmo com os direitos políticos suspensos, o líder capelense pode participar dos comícios e das carreatas da mana, inclusive pedir votos para ela. Quem não gostou nadida de nada desta decisão foi a prefeita e candidata à reeleição Silvany Mamlak (PSC). Misericórdia!

Não se venda

Você sabia que quem vende o voto pode ser condenado a quatro anos de prisão? O artigo 299 do Código Eleitoral prevê punição idêntica para o político safado, comprador de consciências. A venda do voto se caracteriza pelo recebimento de dinheiro, cestas básicas, material de construção, dentadura, emprego ou qualquer outro benefício. Não entre nessa!

Malhando em ferro frio

O governador Belivaldo Chagas (PSD) foi implorar ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para intervir junto a Petrobras visando impedir a sua debandada do estado. Chagas deseja que a estatal recoloque o projeto de exploração em águas profundas de Sergipe no portfólio de investimentos para o quadriênio 2021-2025. É triste admitir, mas o governo sergipano está malhando em ferro frio. Bolsonaro pode até tratar deste assunto com a direção da Petrobras, mas dificilmente o programa de desinvestimento da petrolífera será alterado para beneficiar Sergipe. Quem viver verá!

Justificando o voto

O eleitor que estiver fora de seu domicílio eleitoral e não votar domingo próximo deve justificar a ausência ao pleito. Quem se encontra nessa situação tem até 60 dias para apresentar a justificativa em qualquer cartório eleitoral, mas o ideal é que o formulário seja devidamente preenchido e entregue no próprio dia da votação, nos postos de justificativa. Fique ligado!

Namoro no trabalho

E aí, você já namorou uma colega de trabalho? Pois fez bem. Pesquisa realizada pelo site de vagas Trabalhando.com mostrou que 54% dos entrevistados afirmaram que os relacionamentos amorosos no trabalho não atrapalham a performance. Desses, 32% disseram que já namoraram colegas. Mas, para 46% dos pesquisados, namorar um colega desvia o foco dos deveres profissionais. Xiiiiiiii!

Bolsonaro em Piranhas

E o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estará, amanhã, na cidade alagoana de Piranhas, ali na divisa com Sergipe. Vai inaugurar o Sistema de Abastecimento de Água daquele município e fazer um sobrevoo no Canion do Xingó. Desde o início da pandemia de Covid-19, Bolsonaro tem privilegiado visitas aos estados nordestinos. Em agosto passado, ele esteve em Sergipe para inaugurar a Usina Termoelétrica Porto de Sergipe I, na Barra dos Coqueiros. Ah, bom!

Aposta em Lula

O candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macedo (PT), aposta na força do discurso do ex-presidente Lula da Silva (PT) para chegar a um provável 2º turno. Impossibilitado de estar pessoalmente na campanha do aliado, o “Barba” tem gravado mensagem pedindo votos para Macêdo: “Lula é muito querido e o seu apoio ajuda a mostrar quem está ao lado dos trabalhadores, ao lado do povo”, discursa o candidato. Nas últimas pesquisas de intenção de votos, o prefeiturável petista aparece na incômoda quarta posição, com apenas um dígito. Marminino!

Justiça estuprada

A vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino (PT), está entre as milhões de cidadãs e cidadãos que condenaram a absolvição do empresário André Aranha, acusado de estuprar a jovem Mariana Ferrer: “A Justiça brasileira escreveu em sua história um capítulo triste e revoltante. Assim como não existe sexo sem consentimento, não existe estupro sem a intenção”, afirma corretamente Eliane. Aff Maria!

Criatividade mortal

O brasileiro é o sujeito mais criativo desse mundão de meu Deus. Outro dia, um vendedor de Chumbinho – veneno clandestino utilizado como raticida – anunciava o produto, aos berros, numa feira da periferia de Aracaju: “Aproveitem a promoção, comprem agora a última comida do rato”. Crendeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano o Nordeste, em 3 de junho de 1938.