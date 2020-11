Câmara dos Deputados diploma estudantes para o Parlamento Jovem Brasileiro 2020

A Câmara dos Deputados enviou convite para o Evento de Diplomação dos Deputados Jovens do Programa Parlamento Jovem Brasileiro-PJB/2020, que acontecerá na próxima sexta-feira (06), às 10h, de forma virtual, pelo youtube.com/camaradosdeputadosoficial. A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) coordenou todo o processo no estado, desde a inscrição ao envio dos selecionados para a Câmara dos Deputados.

Nesse evento, a representante de Sergipe, que irá tomar posse como deputada jovem, será a aluna do Colégio Master, Luana Prado, que concorreu nas seleções estadual e nacional com outros alunos tanto da rede pública quanto da rede privada, obtendo a primeira colocação. Os demais semifinalistas do estado foram: Vitor Cardoso, do Centro de Excelência Prof. Hamilton Alves Rocha (São Cristóvão), Lenice Ramos, do Centro de Excelência Atheneu Sergipense (Aracaju) e Ana Ferreira, do Colégio do Salvador (Aracaju).

A coordenadora estadual do PJB, Célia Gil, explica que a seleção por estado é coordenada pelas secretarias de Estado da Educação, que orientam e acompanham todo o processo desde a inscrição à seleção pela Câmara dos Deputados.

Em 2019, o representante sergipano foi Adson de Brito Pereira, do 3º ano do Colégio Estadual Murilo Braga, de Itabaiana. O estudante escreveu o Projeto de Lei “Redescobrindo a História”, sensibilizado com o incêndio que ocorreu no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Sua proposta abordou o incentivo à preservação patrimonial e sociocultural do Brasil em escolas públicas e privadas do país.

Em 2019, a jovem parlamentar e ex-estudante Giulia Pardo, do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, teve seu projeto de lei, escrito em 2016, protocolado no Congresso Nacional. O projeto de lei determina que todos os equipamentos adquiridos para realização de exames no Sistema Único de Saúde (SUS) devem ter o processo de licitação finalizado em até 90 dias, após a sua compra para futuros reparos e manutenções. Giulia Pardo contou na época com o auxílio e orientação do professor de Filosofia do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, Denilson Melo.

Este ano, em virtude da pandemia da Covid-19, a Jornada Parlamentar do PJB está acontecendo de forma virtual, embora haja uma possibilidade de, em maio/2021, caso as medidas restritivas da pandemia tenham se encerrado, os 78 jovens representantes de todos os estados e do Distrito Federal poderem se reunir em Brasília para as Sessões Plenárias.

Em períodos normais, essa Jornada acontece de forma presencial, sempre no mês de setembro, durante uma semana, em Brasília (DF), ocasião em que os jovens vivenciam, na Câmara dos Deputados, todo o trabalho realizado pelos deputados federais, passando por cursos de formação com técnicos do Centro de Formação – Cefor, da Câmara dos Deputados.

