DEFESA CIVIL DE ARACAJU ALERTA PARA POSSIBILIDADE DE CHUVAS E TROVOADAS

04/11/20 - 06:08:52

Nas últimas 36 horas, a capital sergipana registrou chuvas que alcançaram os 111.8 mm, ultrapassando a previsão e mantendo equipes de diversos órgãos e secretarias da Prefeitura de Aracaju em alerta. Embora nesta terça-feira, 3, os índices pluviométricos tenham caído consideravelmente, a previsão de chuva se mantém e, agora, com a incidência de raios e trovões.

“O que registramos nesta terça-feira foi uma chuva fraca, mas, segundo a previsão, acompanhada de trovões, relâmpagos e ventos fortes. Por isso, continuamos de sobreaviso, na base da Defesa Civil, aguardando solicitações ou ocorrências”, afirma o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado. Segundo ele, o alerta segue até às 11h desta quarta-feira, 4.

“Não tivemos, até agora, nenhuma ocorrência pelo 199, até porque não choveu o suficiente para isso, nesta terça. Mesmo assim, todas as equipes continuam de prontidão”, reforça. Com a previsão dos relâmpagos, o major ressalta que é preciso adotar outras medidas de segurança, como buscar se abrigar, em vez de ficar em locais descampados, áreas abertas.

“Também não se deve ficar em locais com água, como o mar ou piscinas, já que a água é condutora de energia, o que pode gerar incidentes”, observa. O coordenador da Defesa Civil também destaca que os riscos de desabamento, alagamento e destelhamento de casas continuam. “É importante manter a observação”, orienta.

O secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), Luís Fernando Almeida, reforça que, nessas ocasiões, o trabalho que ocorre diariamente é mantido, acrescido de ações emergenciais. “Esse trabalho de monitoramento é realizado de forma rotineira pelas equipes. Quando há incidência de fortes chuvas, as ações são intensificadas, tanto no monitoramento, quanto para minorar os possíveis impactos causados. Seguimos de prontidão para, se necessário, adotarmos as medidas necessárias à redução de riscos, junto aos demais órgãos da Prefeitura”, afirma.

Presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Luiz Roberto Dantas reitera que o trabalho de limpeza acontece de forma minuciosa, nos 65 canais da cidade, em qualquer época do ano, e através de métodos variados. “Intensificamos a limpeza de canais, inclusive, considerados pela Defesa Civil do Município como sendo de risco de alagamento, como os dos bairros 18 do Forte, Industrial e Soledade. Esse trabalho preventivo segue um cronograma estabelecido com a criação do Comitê de Gerenciamento de Crise, pela Prefeitura”, reforça Luiz Roberto.

199

No início da tarde desta terça-feira, a Defesa Civil emitiu um alerta à população, por meio do SMS 40199, pedindo para que os aracajuanos redobrem o estado de atenção. O Serviço de Alerta por SMS já possui mais de 48 mil telefones cadastrados para o recebimento dos alertas da Defesa Civil. Para estar habilitado a receber as mensagens no celular, basta enviar uma mensagem, por SMS, para o número 40199, e inserir, no campo de texto, o número do CEP da localidade sobre a qual deseje obter informações. O serviço é gratuito.

AAN – foto assessoria