Laranjeiras: Vereadores apresentam emendas para a LOA 2021

04/11/20 - 12:32:54

Os vereadores de Laranjeiras apresentaram na sessão desta terça-feira, 3, uma emenda aditiva e 14 modificativas ao Projeto de Lei nº 11 de 14/09/2020 (Lei Orçamentária Anual – LOA). As proposituras preveem o direcionamento dos recursos públicos para os serviços de melhoria em diversos bairros do município, como recuperação e implantação de calçamento, esgotamento sanitário, construção de praças, creches, unidades de saúde, entre tantos outros benefícios.

As emendas aditivas e modificativas apresentadas nesta sessão remota por cada vereador é baseada em reivindicações das comunidades, que, constantemente, procuram os representantes do legislativo em busca de soluções para os diversos problemas existentes em Laranjeiras.

A Lei Orçamentária Anual estima as receitas e fixa as despesas da Prefeitura para o ano subsequente. O Orçamento anual visa concretizar os objetivos e metas propostas no Plano Plurianual (PPA), segundo as diretrizes estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Os vereadores devem votar a LOA 2021 até 31 de dezembro deste ano, para que o município possa executar todas as propostas estabelecidas.

TDantas Comunicação/ASCOM CML