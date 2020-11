LUCIANO BISPO RECEBE A VISITA DE REPRESENTANTES DA DEFENSORIA PÚBLICA

04/11/20 - 13:13:04

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Luciano Bispo (MDB), recebeu a visita do defensor Público Geral, Leó Neto, do corregedor Geral, Jesus Jairo Lacerda e do defensor Auxiliar da Defensoria Pública Geral, Luciano Mello, na manhã desta quarta-feira, 04 de novembro.

Na ocasião, o defensor Geral, Leó Neto enfatizou a importância de manter a harmonia entre os poderes. “A Alese é a casa do povo, assim como a Defensoria Pública, com isso, gostamos de manter a harmonia e estamos, aqui, para uma visita de cortesia ao presidente Luciano Bispo para conversarmos sobre a Defensoria e projetos”, ressaltou.

Luciano Bispo colocou-se à disposição da Defensoria Pública no apoio aos projetos da instituição. “Agradecemos a visita de todos, pois é necessário que a Defensoria Pública mantenha e desenvolva ainda mais essa parceria com os legisladores”, destacou o presidente da Alese.

Foto: Joel Luiz

Por Kelly Monique Oliveira