Onze dias para superar obstáculos

04/11/20 - 00:12:53

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Onze dias para o fim da primeira caminhada. São quilômetros de expectativa e busca de novas ideias para prender o eleitor certo e conquistar novos. Tudo muito complicado, em razão de se viver uma campanha sem grandes atrações ou algo de novo que realmente aguce a visão do eleitor, ainda morno com um pleito que não trouxe emoções e sequer alterou o ritmo de sempre. A pandemia reflete esse aparente desengano, porque a população não está absolutamente curada pelas perdas sofridas no período mais tenso da doença, como morte de familiares, amigos, emprego e as marcas dos que estiveram em uma UTI e conseguiram salvar-se.

Não se sente na população ânsia por mudança. Não surgiu nome que empolgue a ponto de rever conceitos e conteúdos. Ninguém nega – e se ver isso entre os próprios candidatos – que o prefeito Edvaldo Nogueira faz uma boa administração e mantém o apoio de uma estrutura política forte, sem que haja pontos falhos que ponham em risco o seu trabalho. Tanto que as críticas e planos dos opositores estão em uma linha única e sem propor grandes novidades. São apenas repetições do que já se ouviu em campanhas anteriores. Lógico que isso é apenas um cenário do que se expõe até aqui e dificilmente mudará em menos de duas semanas.

Pelo menos três surpresas: a direita se dividir, mesmo integrada por grupos que seguem declaradamente a linha adotada pelo bolsonarismo. O desligamento do PT do bloco que sempre integrou, e o desmoronamento de uma “nova política”, decantada pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania) e que esbarrou na necessidade de formar aliança, exatamente com siglas que em 2016 disputaram a Prefeitura contra Edvaldo Nogueira. Um membro importante do PT avalia que Márcio Macedo tende a disputar o segundo turno com o prefeito. Acha que direita se dividiu e se perdeu nas trevas. Acredita que a delegada Danielle Garcia despencou e que Rodrigo Valadares (PTB) não teria suporte para chegar lá. Cita, como um momento decisivo pelo qual passa o PT, a presença do ex-presidente Lula no programa.

Acontece que o formato em que Lula está se apresentando não empolga os eleitores e já não há mais um fascínio tamanho por ele, capaz de modificar os rumos de uma campanha eleitoral próxima ao fim. Haverá ainda uma última cartada: a vinda não confirmada de Fernando Haddad a Aracaju no próximo domingo. Com isso, o PT quer avançar, passando por Danielle e Rodrigo para chegar ao confronto com Edvaldo. Tudo isso em um período de apenas onze dias. É esperar mais um pouco e ver…

Lula ignora o PT-PB

Ex-presidente Lula da Silva pediu, em gravação, votos para candidato do PSB a prefeito “devolver a dignidade a João Pessoa” (PB).

*** Dessa forma, ele ignorou, surpreendentemente, o candidato do PT.

*** – No dia 15, vamos votar em Ricardo Coutinho para gente recuperar o prazer de fazer política e (…) devolver a dignidade e grandeza a João Pessoa, diz o ex-presidente.

*** Ele acrescentou, entretanto, que Coutinho foi o melhor prefeito da capital da Paraíba, publica Lauro Jardim em O Globo.

Carcará em Canindé

O candidato do PT em Canindé do São Francisco, Welto Mariano, terá campanha impulsionada por Glauber Carcará, homem de confiança do ex-presidente Lula.

*** Foi enviado para reforçar a estrutura de estratégia e marketing e já está atuando no município.

Edvaldo vai com quem?

Na avaliação de alguns políticos, ainda não se tem a fotografia do final do pleito. Todos admitem que Edvaldo Nogueira (PDT) estará na disputa do segundo turno, mas ainda não há sinalização de quem irá com ele.

*** A opinião geral é que a delegada Danielle Garcia (Cidadania) está em queda e que tanto Márcio Macedo (PT) quanto Rodrigo Valadares (PTB) demonstra crescimento.

*** Apesar disso, tem muito eleitor que vê vitória de Edvaldo Nogueira já no primeiro turno.

Sugestão de programa

Um integrante do grupo de Danielle, inclusive que esteve na sua produção, disse que a maioria do pessoal de marketing foi contra aos programas extremamente autoritários que ela exibiu.

*** Segundo a mesma fonte, “a rigidez do programa, o estilo autoritário e exibição de autoridade policial teriam sido sugeridos por ela mesma”.

Só vai saber dia 15

O deputado estadual Capitão Samuel disse ontem que, em Aracaju, se tiver segundo turno, “só saberemos quem enfrenta Edvaldo Nogueira no dia 15”.

*** – Rodrigo Valadares cresce muito e justamente em cima dos votos de Danielle Garcia.

Mercado aberto

A Justiça Eleitoral, com o uso da Polícia Federal, vai estar atenta nesta reta final das eleições (11 dias) para impedir o mercado aberto de votos que está funcionando em Aracaju e cidades do Interior.

*** Há denúncias de compra de votos nos bairros 18 do Forte, Siqueira Campos, América e Bugio.

*** O pagamento é feito a intermediários, que fecham à porteira em torno de quem paga e recebem mais por isso.

Lúcio animado

O candidato do Avante a prefeito de Aracaju, Lúcio Flávio, acha que sua campanha “vai muito bem”, numa crescente e com impressionante número de adesões.

*** Lúcio diz que as pesquisas negam a realidade matemática e não tem dúvida de que estará no segundo turno.

*** Sobre com quem vai ao Segundo turno, responde que “só Deus, sabe. Ele já está cuidando disto”.

Voto para Pedrinho

O ex-ministro da Educação do Governo Temer, Mendonça Filho (DEM) gravou um áudio em que pede votos para Pedrinho Barreto, candidato a vereador de Aracaju pelo PL.

*** Pedrinho é amigo de Mendonça Filho e foi muito elogiado durante a gravação.

Sem pedir votos

O candidato a vereador João Tarantella, do DEM, trabalha desligado da candidata à prefeita do partido, delegada Georlize Teles, que inicia um programa político mais forte.

*** Tarantella não cita o nome da candidata em nenhuma das manifestações que faz para conquistar voto.

Problemas no check in

Ontem, em Aracaju, dezenas de pessoas perderam voos para outros Estados. É que as empresas estão fazendo o check in até uma hora antes do embarque.

*** Quem chegou faltando 50 minutos para o embarque não viajou, porque os balcões das empresas estavam fechados.

Danielle mais branda

A produção do programa de Danielle Garcia tenta por um pouco de mel no autoritarismo da candidata a prefeita, mas agora é muito tarde. É que sua imagem é outra.

*** Não se sente mais qualquer crescimento na candidatura, mesmo com a brandura com a qual ela agora se apresenta.

Estupro culposo

O prefeito Edvaldo Nogueira manifestou inacreditável que uma mulher, vítima de estupro, passe por uma situação como a que assistimos no país.

*** – Não existe estupro culposo, contestou.

*** – Não podemos aceitar que a mulher seja novamente violentada desta forma e que a justiça regrida com uma decisão como a de hoje (ontem).

*** E clamou: Justiça Por Mari Ferrer.

Magda repudia

Radialista Magda Santana sente repulsa, asco e indignação com essa história de “Estupro culposo”!

*** – Quanta estrada ainda vamos ter que percorrer para sermos respeitadas?

*** Magda considera “vergonhosa a postura do advogado, promotor e juiz. Parabéns senadores pelo repúdio e ao senador Alessandro Vieira por exigir explicações.”

Uma cena de horror

O senador Rogério Carvalho (PT) admite que a humilhação de Mariana Ferrer nos causa repulsa. Pior ainda, é ver que a agressão veio de quem deveria acolher.

*** – Mariana é vítima! O Brasil não aceita estupro culposo, disse.

*** Para Rogério, “todos os agentes envolvidos nesta cena de horror e no crime devem ser punidos”.

Uma boa conversa

Subtenente Edgard – Será o estupro culposo, quando o estuprador tropeça e cai nu, em cima da vítima? Não consegui entender até agora.

O povo nas ruas – Deputado João Daniel (PT) participou de carreata de Clewerton, candidato petista a prefeito de Socorro. “O povo nas ruas e as pesquisas dizendo que ele está lá atrás”.

Não sacou dinheiro – Apostador em Goiás que ganhou sozinho R$ 53 milhões na Mega-Sena segue sem retirar prêmio.

Estupro culposo – Pressão da sociedade nas redes vai derrubar termo “Estupro Culposo”, assim como o juiz que sentenciou esse absurdo e o estuprador criminoso.

Vai investigar – Gilmar Mendes cita ‘tortura e humilhação’ no caso Mari Ferrer e pede investigação de agentes envolvidos no julgamento de ‘estupro culposo’.

Desistem da disputa – Candidatos a vereador desistem de disputar mandato: não receberam Fundo Eleitoral e nem têm tempo de televisão.

Comitê se reúne – Amanhã o Comitê Científico se reúne à tarde para decidir sobre a questão das aulas e a reabertura ou não de alguns setores da área de eventos.

Dora Kramer – 40 anos depois da “legítima defesa da honra” é lamentável ver prevalecer o “estupro culposo” . Advogado e juiz: vergonha!