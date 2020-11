Rodrigo lamenta a atual situação dos aracajuanos que moram na Zona Norte

04/11/20 - 13:18:54

As ruas de Aracaju tem causado vergonha e tristeza aos moradores da região. Durante a Propagando Eleitoral desta segunda-feira, 02, o candidato a prefeito de Aracaju, Rodrigo Valadares, divulgou relatos de aracajuanos que estão extremamente decepcionados com o descaso em que vivem.

“Aqui no paraíso do sul não tem nada feito. Eu precisei da Samu, no dia estava chovendo, a Samu empacou lá e veio o pessoal da rua se reunir para me pegar na maca e me levar até o outro lado de cá”, disse uma moradora.

Já outro morador reclamou do abandono à Zona Norte, onde vivem os mais necessitados, enquanto a atual gestão assiste apenas à Zona Sul.

“Ele [Edvaldo Nogueira] só passa, só fala do lugar onde ele mora, que é a Zona Sul, e a Zona Norte, que é onde a maioria das pessoas que reside em Aracaju, não fala e esquece”.

Para o candidato Bolsonarista, a situação é lamentável e necessita urgentemente ser transformada.

“Eles falam porque dói. Dói para uma mãe de família saber que não tem uma creche para deixar seu filho. Dói para um pai de família saber que perdeu seu filho para as drogas, pelo total abandono do poder público e eles falam e merecem ser ouvidos. Eles falam porque tem um prefeito que se preocupa sempre com a próxima eleição e nunca com a cidade. Continuem falando, em nosso governo vocês serão ouvidos”.

Rodrigo já havia demonstrado preocupação e interesse em atender a todas as classes sociais ao iniciar sua campanha de rua pela Zona Norte.

“Diferente de muitos, a nossa prefeitura será do Povo de Aracaju. Foi dado o pontapé inicial de nossa caminhada pela Zona Norte, pois é por onde Aracaju merece ser valorizada e ser prestigiada”, declarou.

Em seu Plano de Governo, Rodrigo destacou que pretende reorganizar Aracaju, a fim de ter uma Prefeitura que atenda a todos.

“Para desenvolvermos a Aracaju do futuro, é necessário ‘arrumar a casa’, gastar menos e gastar melhor, racionalizando a gestão municipal e entregando uma Prefeitura mais ‘leve’ e mais dedicada a atender verdadeiramente a nossa população com serviços de melhor qualidade”.

Fonte e foto assessoria