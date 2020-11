Senar/SE abre credenciamento para instrutores em diversas áreas

04/11/20 - 09:21:48

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE abriu credenciamento para instrutor nas áreas de Medicina Veterinária, Engenharia Agronômica, Matemática e Ciências Contábeis. As inscrições podem ser realizadas até 14 de dezembro.

O instrutor atuará em treinamentos, palestras, seminários, cursos, oficinas e outras atividades de acordo com as demandas da instituição. Podem participar do credenciamento os profissionais com formação nas seguintes áreas: Engenharia Agronômica com especialidade em fruticultura, Medicina Veterinária com especialidade em bovinocultura leiteira, licenciatura em Matemática e licenciatura em Ciências Contábeis.

Os pré-requisitos para o cadastro são: ser pessoa jurídica e ter experiência em docência. A documentação necessária para o credenciamento consta no edital disponível no site www.senarsergipe.org.br. A documentação deve ser enviada para o e-mail cadastrofprps@senarsergipe.org.br até 14 de dezembro.

Por Adriana Freitas