Bolsonaro quebra protocolo em Aracaju, vai à lanchonete, come pastel e tira selfies

05/11/20 - 14:39:10

O presidente Jair Bolsonaro foi obrigado a descer do avião presidencial, após pousar em Aracaju, por conta do mal tempo. Antes da chegada a Alagoas, o avião que levava o presidente Bolsonaro e comitiva para Paulo Afonso (BA) teve que aterrissar no aeroporto Santa Maria, em Aracaju por causa do mau tempo no destino, nesta manhã de quinta-feira (05).

Bem humorado, o presidente quebrou o protocolo mais uma vez, atravessou a avenida, e entrou na Lanchonete e pastelaria Shalon e comeu um pastel acompanhado com suco de laranja. Bolsonaro foi direto para a cozinha onde viu a fritura e abraçou a cozinheira e demais funcionários, com os quais fez fotos.

O presidente brincou com os funcionários e ao pegar no pastel avisou aos seus acompanhante que tivessem cuidado porque “está muito quente”.

A presença de Bolsonaro na lanchonete logo se espalhou e chamou a atenção da população. Centenas de pessoas estiveram no local para vê-lo e foram recepcionado pelo presidente, que saiu da lanchonete para cumprimentá-los e foi abraçado, tirou selfies e ficou em meio à multidão, protegido discretamente por seguranças.

Simples e sem resistir aos gestos da multidão, Bolsonaro foi levado de volta ao Aeroporto, depois que houve autorização para voar. Lá não compareceu nenhum político. Nem mesmo candidatos a prefeito e vereador que se classificam como bolsonaristas e dizem ter o seu apoio.

Veja abaixo o link em que o próprio Bolsonaro publicou nas redes sociais, sobre sua ocasional visita à lanchonete em Aracaju.