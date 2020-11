Dúvidas sobre segundo turno

05/11/20 - 00:31:28

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

As opiniões não são tão divergentes em relação às eleições municipais de Aracaju, já em reta final. Há uma unanimidade até mesmo entre os candidatos: haverá segundo turno com o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) já definido. Apenas um fato faz grande diferença: cada um dos demais nomes que disputa a Prefeitura têm certeza que a final será com ele. Já não se ouve mais declaração estapafúrdia, como a do candidato do Avante, Lúcio Flávio, de que ele e Márcio Macedo (PT) seriam os finalistas, dentro da hipótese de que haveria um confronto entre esquerda e direita.

Um fato que já está bem aceita nessas eleições municipais é a ausência do apoio direto do presidente Jair Bolsonaro no pleito de 15 de novembro. Isso fora anunciado por ele próprio, inclusive afastando os ministros de interferência direta, o que está acontecendo. Entretanto, pode ocorrer alguma participação no segundo turno, mas nas grandes capitais. Fora disso, nada está definido, porque não importa a Bolsonaro resultados do pleito atual, mas do que acontece em 2022, que o insere na disputa pela reeleição. A tática é que os governadores de hoje e os prováveis candidatos daqui a dois anos, possam ter alguma participação em seu projeto de permanecer no Poder.

E isso já está tão incrustado na mente da direita radical, que não se vê movimento direto em favor de uma candidatura bolsonarista nos municípios. Pelo menos integrantes de grupos que apoiam o presidente, não se movimentam claramente em favor de alguma candidatura. Há apenas uma orientação: não votar na esquerda, principalmente no PT, decisão imposta pela direita radical e conservadores.

Voltando para o pleito em Aracaju, um ilustre deputado admite que as chances de Edvaldo reeleger-se já no dia 15 estão ficando claras. Não vê nome para chegar junto a ele e provocar um segundo turno. Mesmo assim, na base do achismo, sente no jovem Rodrigo Valadares, candidato a prefeito pelo PTB, o único capaz de chegar lá. Não fala nem na delegada Danielle Garcia (Cidadania) e muito menos em Márcio Macedo. Acha que Rodrigo já superou os dois: “se houver segundo turno, pode acontecer com Rodrigo, que faz um programa de TV inteligente e tem atraído os jovens”. Mesmo assim vê que “se por acaso ele chegar, não ganhará”.

Um outro parlamentar, da área federal, também não tem dúvida de vitória de Edvaldo já no primeiro turno. Entretanto, mesmo admitindo queda forte em razão do programa com excesso de violência que exibiu na TV, acha que, se houver segundo turno, a delegada Danielle Garcia é que estará na final. Não citou outros nomes e admite que a estrutura montada pela delegada foi equivocada, lhe tirou o discurso e apagou qualquer possibilidade de promover mudanças políticas, principalmente no que se refere ao novo. A verdade é que faltam apenas 10 dias e o clima é o mesmo de quando se iniciou todo o processo, em que se inclui a pré-campanha até a proximidade do pleito. Não houve uma ‘explosão’ que atraísse o eleitor e nem alteração no que se percebe já há algum tempo. Claro que pode acontecer um segundo turno, mas as dúvidas perduram até agora.

Bolsonaro solícito

Todas as propostas de Sergipe levadas pelo governador Belivaldo Chagas ao Planalto, na terça-feira, devem ser atendidas pelo presidente Jair Bolsonaro.

*** Segundo um dos participantes da audiência, Bolsonaro foi muito solícito com as reivindicações de Sergipe, principalmente no que se refere à questão do gás.

*** Belivaldo deixou bem claro que já desceu do palanque e que seu compromisso é com Sergipe.

*** Tem mais: O governador não vai disputar nenhum mandato político nos próximos anos e pensa exclusivamente em fazer um bom Governo.

Simpatia é mútua

Ontem à tarde, um parlamentar que esteve em Brasília e participou do encontro entre Belivaldo Chagas e Jair Bolsonaro disse que o presidente tem muita simpatia pelo governador de Sergipe.

*** Admite que isso contará de forma positiva na possibilidade real das reivindicações do Estado serem atendidas.

Conversa política

Em um rápido momento que se falou de política, durante a audiência, o assunto foi 2022 sobre as eleições estaduais e federal. Citaram as siglas PSD e PP.

*** Bolsonaro lembrou: “estive muito tempo no PP”.

*** – Mas pode voltar! Antecipou-se rápido o presidente do PP em Sergipe, deputado federal Laércio Oliveira.

Adesivo de Hilda

José Augusto Vieira, do Grupo Maratá, colocou um adesivo no para-brisa traseiro do seu carro, de apoio à prefeita Hilda Ribeiro, que disputa a reeleição em Lagarto.

*** Fez isso ontem, na sede do Grupo Maratá, na presença da prefeita Hilda Ribeiro e do candidato a vereador Prefeitinho.

*** Com a colocação do adesivo, José Augusto consolida seu apoio à reeleição da prefeita.

Fábio a deputado

José Augusto justifica o seu apoio a Hilda Ribeiro dizendo que votou em Fábio Reis para deputado federal e reconhece que ele estava trazendo recursos para o município e quer que ele permaneça em Brasília.

*** Para José Augusto é importante Lagarto ter dois federais e não considera justo entregar um desses mandatos a quem não tem compromisso com o município.

*** Fábio se elegendo a prefeito, assume a Câmara Federal o petista Márcio Macedo, caso perca as eleições à Prefeitura de Aracaju.

Edvaldo cita Déda

Em direito de resposta concedido pela Justiça contra Márcio Macedo (PT), o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) disse que “é lamentável que o PT tenha optado por fazer uma campanha baseada em agressões e ofensa”.

*** Continua: “ao contrário de tudo que o saudoso Marcelo Déda defendeu e praticou em suas campanhas, inclusive naquelas em que teve o próprio Edvaldo como seu vice”.

*** E mais: “Assim como Déda fez em sua trajetória. Edvaldo vai seguir no caminho da ética, do diálogo e do trabalho. Campanha política é especo para discussão de idéias”.

Foi ao aniversário

Segundo informação de um parlamentar petista, o candidato a prefeito de Aracaju, Marcio Macedo (PT), esteve com o ex-presidente Lula ma terça-feira (27/10), data dos seus 75 anos.

*** Teria viajado ao lado da filha de Lula, Lurian Silva, que reside em Aracaju. Foi lá que recebeu as gravações de Lula para editar em seu programa.

Quem ajuda a você

Lula tem aparecido no programa eleitoral de Marcio Macedo e faz pelo menos duas perguntas, sobre propostas para Aracaju. Marcio responde sugerindo projetos de Governo e propostas.

*** Sem perguntar mais nada, Lula conclui: “Você tem que dizer ao povo de Aracaju que só quem ajuda você é o PT” (slogan nacional do partido nesta campanha).

Proíbe aglomeração

Juiz eleitoral de Itabaiana determinou multas para quem realizar campanha nas ruas com mais de 20 pessoas. Isso já começou a valer desde ontem no município, depois de reunião com os grupos políticos.

*** O objetivo da justiça é que os candidatos sigam os protocolos para evitar aglomerações quando da realização de ações políticas junto ao eleitorado.

Atitudes tardias

Em Aracaju, ontem, também houve cancelamento de carreatas no bairro 18 do Forte, por determinação judicial, para evitar aglomerações.

*** Um candidato disse que a Justiça Eleitoral resolveu evitar ações de campanha a 10 dias das eleições.

*** Lamentou que as aglomerações não são proibidas nas praias e bares, talvez com mais riscos que um evento de campanha.

Dilúvio no sertão

Choveu muito ontem à tarde no sertão. Tanto que em Nossa Senhora da Glória todas as carreatas foram suspensas em razão do volume de água, com relâmpagos e trovões.

*** Foi uma invernada fora de época, que deixou os agricultores satisfeitos e pode até antecipar o preparo da terra para o plantio.

Jairo e a juventude

O candidato a prefeito de Glória, ex-deputado Jairo Santana (Republicanos), diz que a juventude o apóia nesta caminhada, para retirar do poder um grupo que administra a cidade há 20 anos.

*** Admite que será uma disputa dura, mas vem obtendo boa aceitação dos eleitores…

Apoio a Georlize

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) vai participar do programa de Georlize Teles, candidata a prefeita de Aracaju pelo DEM, pedindo voto para ela.

*** Caiado garante que “a opção para resgatar a dignidade, a ética, a transparência e a boa gestão chama-se delegada Georlize Teles”.

*** A deputada federal Teresa Cristina (DEM), atual ministra da Agricultura, também pede voto para sua colega, delegada Georlize Teles, à Prefeitura de Aracaju.

Uma boa conversa

Sentença culposa – O caso da sentença do estupro de Mariana Ferrer, julgado pela Justiça de Santa Catarina é grave para o judiciário brasileiro. Deixa em dúvida se não houve suborno.

Atos de campanha – Maioria das cidades de Sergipe está passando a cumprir protocolos da pandemia e reduzindo atos de campanha.

Precisam de suporte – Candidatos a vereador com chances de elegerem-se estão trabalhando para evitar que os sem chances desistam, para que dêem suporte a quem está em cima.

Consultor Jurídico – Supremo nega pedido do ex-presidente Lula sobre acesso a acordos da Petrobras nos EUA.

Retiram recursos – Sob críticas intensas, deputados aprovaram ontem projeto que retira recursos destinados à Educação.

Diz o site terra – Anda tudo muito louco nesses período ainda de pandemia: Homem decide casar consigo mesmo após término do noivado.

Violência extrema – Muita violência contra a mulher: em Minas, mulher leva seis facadas depois de pedir separação.

Comitê se reúne – Nesta quinta-feira terá reunião do comitê científico para decidir sobre aulas presenciais e realização de shows e outros atos do setor cultural.

Retirar sigilo – Caso Mariana Ferrer: Ministério Público de SC diz que vídeo de audiência foi manipulado e pede que Justiça retire sigilo