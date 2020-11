Educação alinha protocolos sanitários com gestores escolares para a retomada das aulas presenciais

05/11/20 - 06:49:50

Em mais uma rodada de reuniões com as diretorias regionais de educação, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) realizou na terça-feira(03), um encontro com gestores da DRE 8, para uma conversa sobre as providências necessárias à retomada das atividades presenciais, desde a composição do comitê nas escolas e elaboração do plano de retomada, à aquisição de equipamentos e insumos. As reuniões virtuais com os gestores estão sendo realizadas através da plataforma Zoom e têm como objetivo fortalecer o diálogo com as 204 escolas que retornarão às aulas presenciais a partir do dia 17 de novembro.

Retornam às aulas presencias nessa primeira fase, os alunos dos 3º anos do Ensino Médio Regular; concluintes da Educação Profissional Tecnológica (EPT) integrada ao Ensino Médio; Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Médio; cursos livres pré-vestibulares; atividades práticas de cursos de EPT, contando com cerca de 21 mil alunos, ou seja, 14% dos matriculados na rede estadual de ensino.

A diretora da DRE 8, professora Marleide Cruz, destacou que esse é um momento em que todos devem ficar atentos aos protocolos sanitários para uma retomada segura dos alunos dos 3º anos do ensino médio. “Hoje começamos a fazer visitas às escolas para dar algumas orientações e observar como está o espaço da escola e para que a gente possa, daqui a algumas semanas, conversar e analisar o Plano de Retomada. Cada escola tem sua particularidade, que nós precisamos respeitar. O momento não é fácil mas acredito que iremos passar por tudo isso e sairemos bem mais fortalecidos”, disse.

A reunião foi conduzida pela diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, que apresentou algumas orientações específicas sobre o Plano de Retomada das aulas presenciais e dirimiu as principais dúvidas dos gestores sobre as condições adequadas das escolas, especificamente sobre os recursos e protocolos sanitários. “Temos que estruturar as escolas para essa retomada, fisicamente, em termos de material e tudo o que for necessário para esse retorno. A primeira coisa a pensar foi o recurso que a escola tem. Nossa primeira intenção foi no sentido de, a partir do porte de cada escola, dar as condições materiais para elas. Financeiramente falando, começamos a fazer um estudo sobre os protocolos de saúde estabelecidos como condições indispensáveis para controlar a contaminação da Covid no retorno às escolas, em termos de materiais e equipamentos”, explicou. De acordo com Eliane Passos, nos termos da Portaria 3505/2020, todas as escolas já receberam recursos em valor correspondente às necessidades de aquisição de materiais e insumos.

Orientações

A diretora do Dase apresentou as principais orientações que as escolas devem seguir antes da retomada das aulas. Uma delas é a instituição de um comitê, formado por representantes da comunidade escolar, para elaborar, implementar e acompanhar as medidas de prevenção e controle, por meio de um plano específico. Além disso, as unidades de ensino deverão fazer a aquisição dos materiais e insumos necessários ao cumprimento das medidas sanitárias.

As escolas deverão também estar atentas ao cumprimento das medidas de higienização e desinfecção dos ambientes e transporte escolar, além de fazer parcerias com órgãos municipais e instituições que promovam acolhimento socioemocional aos estudantes e servidores, como rodas de conversa e implementação de projetos relacionados à política da promoção da paz. Ainda em sua apresentação, Eliane Passos mostrou um guia com pontos específicos para o Plano de Retomada: acesso à escola, rotina dos alunos e professores, organização dos espaços escolares, prática esportiva, alimentação e transporte escolar, entre outros.

Próximas reuniões

A próxima reunião acontece na tarde desta quarta-feira, 4, com gestores da DRE 5, e na quinta-feira, 5, com a DRE 2. O diretor da DRE 5, João Luiz Andrade Doria, destacou a importância dessa iniciativa. “É fundamental para que a gente possa adequar nossas realidades aos protocolos sanitários estabelecidos para o retorno das aulas presenciais. Esse diálogo direto vai nos ajudar a dirimir as dúvidas, esclarecer o que deve ser feito e contribuir de forma mais significativa para todo o trabalho que precisa ser desenvolvido, desde as questões relativas a transporte escolar, à entrada dos alunos na escola, até mesmo à organização das salas”, disse.

