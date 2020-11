Energisa realiza ações para garantir qualidade da energia durante as eleições

05/11/20 - 05:56:27

Ações preventivas envolvem inspeção, manutenção e planejamento da logística de equipes

As eleições municipais ocorrerão em todo o país no dia 15 de novembro e devem mobilizar mais de 1,6 milhão de sergipanos às urnas, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para evitar o risco de interrupções que possam comprometer o andamento do processo eleitoral, a Energisa Sergipe intensificou, nos últimos dois meses, as ações de prevenção, inspeção e manutenção da rede elétrica e dos equipamentos que suprem os 865 colégios eleitorais e 22 locais de apuração, distribuídos em todos os 63 municípios em que a empresa atua. O Plano de ações já foi inclusive apresentado ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), Desembargador José dos Anjos, pelo Diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Carlos Currais, e o Diretor Técnico Comercial, Juliano Ferraz.

O Plano de ações, em andamento desde o final de agosto, envolve equipes de planejamento e 54 profissionais de campo para a execução das demandas, com mais de 11,5 mil horas dedicadas aos serviços operacionais, incluindo inspeção e manutenção da rede elétrica, de transformadores, de 96 alimentadores de subestações – 57% do total existente no estado – e a execução de testes em 30 equipamentos de seccionamento de operação remota, que atendem os colégios eleitorais e locais de apuração na área de concessão da empresa, propiciando rápida reconfiguração da rede e visando garantir da qualidade da energia elétrica durante as eleições.

Para assegurar o atendimento ágil de ocorrências nos dias de votação, a distribuidora vai disponibilizar uma linha de telefone exclusiva com a Justiça Eleitoral, suspender as manutenções programadas que exigem desligamento da rede elétrica e deixar suas equipes de eletricistas de plantão em pontos estratégicos, para facilitar a logística, caso seja necessário atender alguma ocorrência. “Mapeamos as equipes que estarão de plantão e as que ficarão de sobreaviso para atuar caso seja necessário. Estamos nos estruturando para que tudo ocorra dentro do esperado e para garantir o pronto atendimento de qualquer problema que venha a acontecer”, afirma Roberto Carlos Currais, Diretor-presidente da Energisa Sergipe.

Em casos de ocorrências que fogem do controle da Energisa e podem causar rompimento dos cabos, como colisão em postes ou objetos estranhos lançados na rede elétrica, a empresa alerta que a população jamais deve aproximar-se do local e sim informar o ocorrido utilizando o número 0800 079 0196, pelo Whatsapp Gisa 079 98101-0715, aplicativo Energisa On ou site www.energisa.com.br.

