GOVERNADOR AUTORIZA INÍCIO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE PARTE DA SE-470

05/11/20 - 06:36:14

Com previsão de conclusão de 300 dias e investimento de quase R$10 milhões, será reestruturada a malha viária da SE-470, entre a BR-101 e a SE-100, no trecho de acesso à Praia do Abaís

O governador Belivaldo Chagas assinou, na tarde desta quarta-feira (04), ordem de serviço para início da reestruturação de parte da rodovia SE-470, entre a BR-101 e a SE-100, na região entre o Povoado Nova Estância e Praia do Abaís, município de Estância. A obra faz parte do Pró-Rodovias, pilar do Avança Sergipe – programa de Recuperação Econômica do Governo do Estado.

Para esse trecho de acesso à Praia do Abaís, serão recuperados 19,30 km de extensão, com investimento de R$ 9.470.125,78 e prazo de finalização de 300 dias. Esta é a décima terceira ordem de serviço do Pró-Rodovias. O governador Belivaldo Chagas pontuou o esforço do Governo do Estado para a revitalização das vias.

“Nós estamos investindo recursos na ordem de R$ 330 milhões, construindo praticamente 440 km de rodovias e essa aqui não podia ficar de fora. A gente fez um mapeamento da situação das rodovias, nos temos hoje em Sergipe cerca de 2.100 km de rodovias asfaltadas, mas temos cerca de 700 quilômetros de rodovias que estavam quase que intransitáveis. Aqui na região, a gente contempla Umbaúba/Itabaianinha; esse trecho aqui até Praia da Abais e outros trechos que serão contemplados a partir da segunda etapa desse programa. Vamos trabalhar para que a partir de agosto do próximo ano, a gente possa iniciar segunda etapa desse programa com mais 300 km de rodovias”, explicou o governador.

A vice-governadora, Eliane Aquino, também participou da solenidade de assinatura da ordem de serviço, e falou sobre a importância destes investimentos em infraestrutura. “É uma obra extremamente importante, já que ficamos dois anos com nossas estradas em situação difícil. Isso é ruim para a economia, para a população, para trabalhos que dependem de tráfego pelas estradas. Precisamos fazer com que Sergipe seja um polo de atração, de desenvolvimento, e a estrada é fundamental para isso”, complementou,

A Obra

A obra terá 8,00 m de largura total, sendo que destes, 6,00 m (duas pistas de 3,00 m cada) correspondem às pistas de rolamento e 2,00 m aos acostamentos (1,00 m cada). Ao todo, serão aplicados 13.896,00 t de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ). A empresa responsável pela obra será a Torre Empreendimentos Rural e Construções LTDA.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), Ubirajara Barreto, ressaltou a importância da obra, sob diversos aspectos, para a região do litoral Sul sergipano. “Era uma solicitação da população aqui, das associações, principalmente das associações hoteleiras da parte turística da Caueira, Abaís e Saco, que a população reclamava com razão. Vai alavancar a economia, não só economia no que diz respeito ao turismo, mas também do transporte dos produtos agrícolas e da própria agropecuária. Como nós falamos anteriormente, essa restruturação dessa rodovia faz parte do Programa Avança Sergipe, através do financiamento do Finisa, do Programa Pró-Rodovias”, destacou.

Fonte e foto assessoria