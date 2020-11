HOMEM OFERECE R$ 5 MIL A POLICIAIS E ACABA PRESO PELA POLÍCIA CIVIL

05/11/20 - 14:23:45

Policiais civis da Delegacia Regional de Itabaiana deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de um homem por tráfico de drogas. Na ação policial, o investigado foi autuado em flagrante por corrupção ativa e usura pecuniária, crime conhecido popularmente como agiotagem. A detenção ocorreu na terça-feira, 3, em Itabaiana.

De acordo com o delegado Khertton Rafael, titular da Divisão de Narcóticos de Itabaiana, o suspeito ofereceu R$ 5 mil para que não fosse preso, o que resultou no flagrante. Na ação policial, foram apreendidos R$ 6.080 e vários cartões bancários, de possíveis vítimas do investigado.

“O flagrante já foi comunicado ao Poder Judiciário. Daremos prosseguimento às investigações para esclarecer, por completo, os crimes a ele imputados”, explicou o delegado. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE