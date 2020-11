HOSPITAL DE CIRURGIA ABRE SELEÇÃO PARA 32 VAGAS EM RESIDÊNCIA MÉDICA

05/11/20 - 12:28:45

A Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC), através da Comissão de Residência Médica (Coreme), abriu, nesta terça-feira, 3 de novembro, as inscrições para seleção de candidatos nos Programas de Residência Médica 2021 para médicos graduados ou que estão concluindo graduação em Medicina, em busca de especialização e imersão prática em várias especialidades.

Num total de 32 vagas, o Hospital de Cirurgia oferece Programas de Residência Médica em 11 especialidades: Área Cirúrgica Básica (3 vagas); Cirurgia Cardiovascular (1 vaga); Cirurgia Geral (1 vaga); Clínica Médica (8 vagas); Medicina de Família e Comunidade (4 vagas); Neurocirurgia (2 vagas); Ortopedia e Traumatologia (2 vagas); Psiquiatria (3 vagas); Cardiologia (4 vagas); Cirurgia Vascular (2 vagas); Medicina Intensiva (2 vagas).

Os interessados em participar da seleção devem fazer inscrição no site do Hospital de Cirurgia – www.hospitaldecirurgia.com.br/inscricao – até o dia 26 de novembro, ressaltando que serão aceitas as inscrições cujas documentações forem entregues até o dia 27 de novembro deste ano, na Coreme/FBHC, localizada na Avenida Desembargador Maynard, 174, Bairro Cirurgia, Aracaju-SE.

Conforme informado em edital, os inscritos nos Programas de Residência passam por duas fases de seleção: a prova escrita que ocorrerá no dia 11 de janeiro de 2021; e a análise do currículo, que será feita após a avaliação escrita.

A divulgação do resultado final da seleção acontecerá no dia 10 de fevereiro de 2021 e o início dos Programas de Residência Médica estão previstos para 1º de março do próximo ano.

EDITAL

Para mais informações sobre as especialidades oferecidas, cronograma, inscrições, provas, clique aqui e confira edital completo.

Por Tatianne Melo

Foto assessoria