Megavestibular da Estácio oferece condições especiais

05/11/20 - 12:42:00

Segundo estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 1 em cada 6 jovens, entre 18 e 29 anos, no mundo, ficou sem trabalho devido a pandemia. Um dos caminhos para manter o trabalho durante períodos mais difíceis é investir em educação, quanto maior a escolaridade, menor a chance de ser afetado. Esse também foi o resultado de uma pesquisa realizada pelo Instituto Semesp, já durante a pandemia, que apontou que a chance de desemprego é quase 50% menor para as pessoas com nível superior completo. Neste fim de semana, a Estácio vai conceder condições especiais para ingresso, ainda este ano, em diversos cursos de graduação.

Nesta sexta-feira (6) e no próximo sábado (7), com o Megavestibular, os candidatos que optarem pela modalidade EaD (Ensino Digital) não vão precisar perder tempo, o início das aulas é imediato e a campanha garante 50% de desconto no primeiro semestre e 40% durante o curso inteiro. Já na modalidade presencial, os calouros terão 40% de desconto no primeiro semestre e 30% durante todo o curso, que tem início em 2021. Para ingressar na instituição, é necessário fazer a inscrição por meio do link www.inscricoes.estacio.br.

Após a inscrição, basta agendar o horário e data da avaliação. O candidato poderá optar por realizar a avaliação online ou presencial, que seguirá as determinações dos protocolos de segurança e condições sanitárias previstas pelas autoridades. A campanha também contempla os candidatos que ingressarem com a nota do ENEM e os benefícios são válidos conforme regulamento e disponibilidade de cada Unidade ou Polo de Ensino Digital.

E para que os estudantes fiquem tranquilos, a instituição oferece ainda um seguro educacional que garante um pagamento de até seis vezes o valor da mensalidade caso o responsável financeiro do contrato educacional do aluno – muitas vezes, é o próprio estudante –, fique desempregado ou tenha morte acidental. O seguro é válido para alunos matriculados nos cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e graduações tecnológicas) das modalidades presencial ou a distância. Saiba mais informações em https://portal.estacio.br/seguroeducacional.

Fonte e foto assessoria