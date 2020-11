POLÍCIA CIVIL LOCALIZA E APREENDE VEÍCULO QUE FOI ROUBADO EM SALVADOR (BA)

05/11/20 - 05:26:50

Policiais civis da Divisão de Combate a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) localizaram e apreenderam um veículo com restrição de roubo e adulterado. O carro estava no bairro São Conrado, em Aracaju. O automóvel foi subtraído no ano de 2017, em Salvador (BA), e estava com Adriana Rodrigues dos Santos. O caso ocorreu nessa quarta-feira, 4.

Segundo o delegado Kassio Viana, assim que o veículo e a possuidora foram conduzidos à unidade policial, ficou esclarecido que o carro teria sido disponibilizado para ela pelo ex-marido, José Neilton Silva Passos, que já havia sido preso na Operação Transformers, no ano de 2015, por crimes como roubo e adulteração de veículo.

“A DRFV continua com as ações de enfrentamento direto e firme ao crime de receptação de veículos roubados, pois acreditamos ser um dos principais meios de combate a roubos e furtos de veículos”, reforçou Kassio Viana.

As investigações serão aprofundadas no sentido de localizar e identificar os demais participantes do grupo criminoso. A sociedade pode colaborar com informações e denúncias por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP