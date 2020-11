PROCON ARACAJU RETOMARÁ ATENDIMENTO PRESENCIAL EM NOVEMBRO COM RESTRIÇÕES

05/11/20 - 06:14:10

A pandemia do novo coronavírus impôs uma nova rotina. Por isso, órgãos e serviços tiveram que adaptar sua maneira de funcionamento. Assim aconteceu com o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Aracaju (Procon), que se manteve atuando, mas de maneira remota, ainda com as fiscalizações rotineiras. Baseado no cumprimento às orientações de biossegurança, o órgão voltará a prestar atendimento presencial no mês de novembro.

Assim como outros serviços de órgãos ligados a Prefeitura de Aracaju, que deixaram de oferecer atendimento presencial, durante a pandemia, o Procon também precisou se adaptar às novas formas de convívio. Agora, com a retomada do serviço presencial, o órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) fará algumas adequações para seguir os protocolos de controle do novo coronavírus, entre elas está o atendimento prévio.

“O serviço vai voltar com restrições, mediante atendimento prévio, pelos números 151 e 3179-6040, para evitar fila de espera e, consequentemente, aglomeração. Esse atendimento terá um horário reduzido também. Será feito um processo de triagem e só irão ao órgão aqueles que estiverem com todos os documentos para abertura da reclamação direta”, esclareceu o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, ao ressaltar também que ainda não há uma data fechada para o retorno, pois o órgão está passando por algumas readequações estruturais.

Com a suspensão dos atendimentos presenciais, no dia 20 de março, as demandas continuaram a ser atendidas através de canais de comunicação, disponibilizados pelo órgão, como o SAC 151, o telefone 3179-6040 e também o endereço de e-mail (procon@aracaju.se.gov.br), no qual o consumidor pode anexar fotos ou documentos.

“As demandas não deixaram de ser atendidas. Todas as orientações foram passadas e todas as denúncias apuradas. Uma das situações mais recorrentes foi com relação aos contratos de prestação de serviço, sobretudo das áreas que estavam paradas, como as escolas. Muitos serviços terceirizados tiveram dúvidas sobre contrato, também. Além disso, serviços bancários, cartão de crédito, cobrança indevida, compras pela internet estiveram entre as principais reclamações no período”, destacou Igor Lopes.

O coordenador contou, ainda, que, em ação integrada com outros órgãos da Semdec, as fiscalizações para orientação e vistoria de cumprimento de medidas de biossegurança nos estabelecimentos autorizados a funcionar também se mantiveram ativas e constantes.

Atendimento remoto

Mesmo com o retorno ao serviço presencial, as formas remotas de atendimento continuam, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Do início do ano até o momento, foram registrados pelo Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), 1.762 atendimentos realizados pelo órgão municipal, sendo que 1.079 ocorreram pelos canais eletrônicos. Além disso, 475 denúncias foram encaminhadas pelo telefone e outras 157 pelo e-mail.

Informações AAN

Foto: Marcelle Cristinne/PMA