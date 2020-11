Secretaria de saúde de São Cristóvão promove mutirão de exames ginecológicos

05/11/20 - 10:06:31

O mês da campanha Outubro Rosa passou, mas as atividades de prevenção e cuidados com a saúde da mulher continuam acontecendo em São Cristóvão. Nesta quarta-feira (04), por exemplo, a secretaria de saúde realizou um mutirão de exames ginecológicos na Unidade Básica de Saúde Jairo Texeira, no Centro Histórico da cidade, com o objetivo de atender o máximo de usuárias possíveis.

Durante o mutirão, os resultados foram disponibilizados na hora para as usuárias. Para Laurinda dos Santos, 53 anos, que fez o exame de lâmina, o atendimento na unidade foi rápido. “Só vemos o que está acontecendo por fora de nós, mas precisamos entender o que acontece por dentro também. Sou usuária do posto há muito tempo e o atendimento é muito agradável, nada a reclamar”, afirma ela.

Já para Maria Ivanildes, 60 anos, que fez todos os exames previstos para o outubro rosa, o mutirão foi muito importante para a população da região. “Achei ótimo esse mutirão. Sempre que uso esse posto sou bem atendida, principalmente quando é para a gente que é mulher. Perdi minha mãe com câncer de útero, então me preocupo em fazer os exames. Muitos não fazem por vergonha, mas eu sempre venho fazer”, frisa ela.

Este foi o segundo mutirão realizado em São Cristóvão, o outro foi na Unidade de Saúde Maria José Figueroa, no bairro Rosa Elze no dia 27 de outubro, contabilizando 72 exames de lâmina realizados.

Segundo a coordenadora de saúde da mulher Priscila Lírio, esse foi um bom número de atendimentos, considerando o contexto da pandemia. “Tivemos o número esperado e aqui na UBS Jairo Texeira temos uma expectativa de receber mais mulheres por estarmos no centro histórico e o acesso ser maior”, afirma ela.

“É bom salientar que o mutirão é um dia específico que reservamos para esses exames, mas que durante todo o mês de outubro nós fizemos e continuamos a fazer os exames de lâmina e os exames clínicos da mama, que ocorrem semanalmente. Também estamos disponibilizando testes rápidos para detectar outras doenças como AIDS, Sífilis e Hepatite”, explica ela.

Os exames ginecológicos estão sendo realizados todos os dias de acordo com agenda específica das Unidades Básicas de Saúde e devem ser feitos por todas as mulheres sexualmente ativas ou não, uma vez ao ano. Para realizar o exame de lâmina, a mulher não pode estar menstruada, e não pode ter tido relações sexuais nas últimas 72 horas (três dias) antes do exame.

Fonte e foto assessoria