Semana de Design discute novas tendências, técnicas e peculiaridades da atuação profissional

05/11/20 - 12:34:06

O encontro traz como temática central “O papel do design na diversidade, transformação e inclusão social”.

Durante três dias, acadêmicos e profissionais dos cursos de Design, Gráfico e de Moda estarão reunidos em mais uma edição da Semana de Design – SEDE – da Universidade Tiradentes. O encontro, que, pela primeira vez, acontece de forma virtual, comemora os 20 anos do curso de Design Gráfico da instituição de ensino.

A SEDE tem como objetivo informar e discutir temáticas relacionadas aos elementos que compõem o trabalho de um designer, novas tendências, técnicas e peculiaridades dos trabalhos, assim como ofertando oficinas que elevem o nível do trabalho dos designers locais.

“O evento é uma oportunidade que a universidade oferece para que os acadêmicos se mantenham sempre atualizados e adquiram horas complementares. Nesta edição, eles estão sendo convidados, junto com os palestrantes e oficineiros, a discutir o papel do design na adversidade, na transformação e na inclusão social”, declara o professor Marcelo Almeida, coordenador dos cursos de Design Gráfico e de Moda da Unit.

“Nós estamos enfrentando diversos problemas que diz respeito à intolerância racial, religiosa, entre outras, e o design está diretamente inserido nesse contexto, no sentido de que muito dos materiais visuais utilizados, como em campanhas políticas e veículos de comunicação, são desenvolvidos por profissionais da área de design. Logo, precisamos discutir seriamente o nosso papel enquanto influenciador visual nesse meio de rede social e de mídia social”, acrescenta.

O encontro traz conferências com profissionais renomados nacionalmente e debates sobre o design sergipano, além de oficinas de aperfeiçoamento e apresentação de novas técnicas com o intuito de impulsionar a produção de design de qualidade. A abertura contou com a participação da profissional Edlange Lopes que abordou a temática “Design de estampas com propósito”.

“É uma honra abrir a Semana de Design. Aproveitem este espaço que a Unit está oferecendo, que vocês participem e assistam também às outras palestras e oficinas. Fiquei bem feliz com o convite”, comenta Edlange.

No encontro, também houve a divulgação da mudança de matriz curricular do curso. “A proposta é que, a partir do próximo semestre, o curso de Design vai englobar as áreas Gráfica, de Moda e Produto”, finaliza o coordenador.

Assessoria de Imprensa