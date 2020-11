Setor do transporte promove funcionários e busca reduzir o uso de dinheiro no ônibus

05/11/20 - 09:20:47

Além de manter postos de trabalho, nova função de agente comercial gera combate à Covid-19

Em agosto deste ano, Sergipe batia quase 100 mil pessoas desempregadas, e o Brasil fechou o primeiro semestre com cerca de 13,8 milhões de pessoas sem ocupações profissionais. Entretanto, na contramão dessa árdua realidade, o setor de transporte público coletivo em Aracaju tem buscado diversas maneiras para driblar essa situação ante os reflexos da pandemia da Covid-19. Ao contrário do que tem sido repercutido de forma equivocada, desde o começo da pandemia, as empresas de ônibus ao invés de se renderem à redução dos postos de trabalho como alternativa para o período de queda na arrecadação, estão mantendo e promovendo seu seus funcionários, como forma de atender as necessidades do novo momento para a mobilidade urbana, que envolve a expansão da bilhetagem eletrônica.

Até o início deste semestre, já haviam sido promovidos 130 funcionários para os cargos de motorista, despachante e, em especial, agente comercial – a nova função de venda do cartão eletrônico Mais Aracaju para expandir o acesso das pessoas à bilhetagem e contribuir com o combate à contaminação de vírus através do dinheiro, que é instrumento de fácil transmissão. Atualmente, 73% dos passageiros do transporte coletivo da capital e da região metropolitana utilizam a bilhetagem eletrônica na hora de pagar sua passagem. O objetivo do setor de transporte é de que até o final deste ano esse percentual de uso suba para 95%, reduzindo ao máximo a circulação de dinheiro nos ônibus.

Entre setembro e outubro, mais 58 funcionários foram promovidos a motorista e ainda em novembro mais 22 serão promovidos a agentes comerciais. Todos passaram por treinamentos desenvolvidos em parceria com a Aracajucard e o SestSenat. Até o momento, Aracaju que contava com 5 pontos de venda, e desde o início da atividade dos agentes comerciais em agosto passou a contar com 35 pontos. O cartão Mais Aracaju tem gerado mais segurança e praticidade aos passageiros, prevenindo nesse tempo de pandemia e também colaborando para com a grande queda do número de assaltos.

Geiza Santana, ex-cobradora e nova agente comercial da Viação Modelo, comenta como tem sido sua rotina atuando com a venda do cartão pré-pago: “É um desafio bom, porque a gente passa segurança para o passageiro! Agora tem a agilidade do cartão, que é ótima, fora que é muito prático e a facilidade é muito maior. Estou gostando muito, porque não tenho os riscos como eu tinha como cobradora e posso conhecer mais gente e aprender cada vez mais”, disse ela.

