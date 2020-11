Avança Sergipe: Moradores do Centro Sul comemoram obras do Pró-Rodovias 

Em mais duas ordens de serviço, realizadas na última quinta-feira (05), para restauração da Rodovia SE-170, no trecho do município a Riachão do Dantas e da Rodovia SE-285, no trecho que liga Riachão do Dantas a Pedrinhas, a população da região do Centro Sul e Sul já está presenciando os benefícios que o Programa Pró- Rodovias, um dos Eixos do Programa de Recuperação Econômica -Avança Sergipe, estão trazendo para o estado.

Segurança ao se deslocar, conforto, facilidade no escoamento dos produtos, desenvolvimento para as regiões, esses são alguns dos benefícios esperados. É o caso do mototaxista João Sousa de Azevedo que comemorou o início das obras da Rodovia SE 170, no trecho do município a Riachão do Dantas. “A obra vai trazer desenvolvimento para a região, vai ficar muito bom, porque vai ter acostamento. Hoje em dia é complicado, o pessoal gosta de caminhar na pista quando estamos dirigindo, e temos que desviar dessas pessoas constantemente. A reforma da pista vai trazer mais segurança, tanto para o motorista quanto para o pedestre”, colocou.

O trecho que vai de Riachão do Dantas a Lagarto compreende um investimento de R$ 12.107.678,13. Ao todo, para a restauração com melhoramentos da Rodovia SE-170- Lagarto/ Riachão do Dantas/ Tobias Barreto, estão sendo investidos R$ 32.607.450,63, numa extensão total de 50,9 km. São 18,9 km, no trecho de Lagarto a Riachão do Dantas e 32 km, no trecho de Riachão do Dantas a Tobias Barreto (obra já iniciada).

Essas obras significam também mais oportunidades no mercado de trabalho. É o caso do servente Jeferson Bispo de Souza, que reside em Areia Branca e está alojado em Lagarto durante a execução dos serviços. “Tem que ter essas obras para empregar os desempregados. Isso movimenta o mercado. É mais uma chance de conseguir trabalho”, disse Jeferson que já trabalho há 5 anos no ramo.

O vigilante Fernando Dias de Carvalho que trabalha há 28 anos em hotel, localizado na rodovia SE-170, também elogiou a iniciativa. “É um ótimo investimento. Além disso, para quem viaja e passa por essa rodovia, vai ser um conforto e vai valorizar a região como o todo”, destacou.

Para o senhor Aguinaldo José dos santos, 49 anos, que mora próximo à rodovia SE-170 e tem problemas de locomoção, a nova pista vai proporcionar mais segurança. “Acho que será fundamental, principalmente para transitar sem me arriscar e como mais segurança”, destacou.

Em Riachão, também teve início a reestruturação de parte da Rodovia SE-285, no trecho da SE-160 (Pedrinhas) a SE-170 (Riachão do Dantas). O valor total do investimento é de R$ 8.254.294,00, com extensão aproximada de 16,5 km. Para a prefeita de Pedrinhas, Mara Ocimara Trindade, a obra é de fundamental importância para o município.

“É um momento muito importante para todos nós, que é a recuperação, a reestruturação das rodovias, das nossas estradas que precisamos trafegar”, pontuou.

Foto Mário Sousa