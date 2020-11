Mitidieri sente fortes dores, está internado no São Lucas em razão de pedra nos rins e campanha se encerra para ele

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) está internado no Hospital São Lucas, desde a tarde/noite deste sábado (07) depois de sentir fortes dores. Depois de exames, ficou constatado que se tratava de “pedra nos rins”. Segundo Mitidieri, “tive dores fortes das 13:00h até as 22:30h e graças a Deus, agora (no final da noite), estou me sentindo melhor”.

Mitidieri contou que “depois de uma manhã [de sábadi-07] muito alegre de gravações de vídeos de apoio aos nossos candidatos, parti para o interior para cumprir nossa agenda. Chegando no povoado Lagoa Redonda em Pirambu tive fortes dores e voltei as pressas para Aracaju.

O deputado não vai poder cumprir sua agenda neste domingo (08) e nos próximos dois dias, e acrescenta que seguindo orientação médica “vou tirar o time de campo mais cedo do que gostaria. Meu ritmo é intenso, quem me conhece sabe disso. O corpo cobrou de mim hoje e eu vou atender”.



Mitidieri desejou a todos os aliados “um excelente fim de campanha. Que tenham uma caminhada abençoada e vitoriosa”. E acrescentou: “logo, logo, com fé em Deus, vou estar de volta. Se Ele permitir, ainda nessas eleições quero retomar meu trabalho”.