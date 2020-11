MORRE O CORONEL GENIVALDO COUTO, APÓS SOFRER UMA PARADA CARDÍACA

08/11/20 - 14:24:41

Morreu na tarde deste domingo (08) o coronel RR, Genivaldo Couto, 76 anos, após sofrer uma parada cardíaca. Ele teve recentemente uma trombose, mas conseguiu se recuperar.

Assim que foi divulgada a informação sobre a morte do coronel, vários militares manifestaram sentimento de pesar, e entre as manifestações, os torcedores da Associação Desportiva Confiança, seu time do coração.

Assim que tomou conhecimento do fato, o vereador Heliomarto Rezende emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do coronel Genivaldo Couto, que também era amigo do coronel Hélio Silva.

O vereador Heliomarto disse que “hoje a polícia militar está de luto por conta do falecimento do coronel Genivaldo, um homem que dignificou a corporação. Coronel Genivaldo e meu pai, coronel Hélio eram amigos e dois homens que eram exemplo para mim e para minha corporação, a polícia militar. Deixo aqui o meu sentimento a esse guerreiro que partiu e nos deixou”, disse o vereador.

Foto rede sociais