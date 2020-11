Aracajuanos confirmam apoio a Edvaldo em grande carreata

09/11/20 - 05:30:41

O grande apoio dos aracajuanos à reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) ficou explícito na carreata realizada neste domingo, 8, por vários bairros de Aracaju. Em cada localidade por onde passou – desde o bairro José Conrado de Araújo até o Ponto Novo, a população foi às ruas para acenar para o prefeito, declarar que reconhecem o trabalho desenvolvido na cidade nos últimos três anos e 10 meses e reafirmar a confiança na capacidade de Edvaldo para seguir cuidando de Aracaju.

Edvaldo circulou pela cidade, dialogando com os aracajuanos, apresentando propostas e reiterando seu compromisso de fazer Aracaju avançar ainda mais com desenvolvimento e inclusão. “Fizemos uma carreata linda, falando diretamente com a população. Em muitos momentos, tive que descer da caminhonete para poder ouvir as pessoas mais de perto. A cada encontro com os aracajuanos nas ruas, fico com o coração cheio de felicidade, gratidão e aumenta o meu compromisso de fazer mais e melhor pela cidade”, disse Edvaldo.

Num cortejo formado por centenas de carros e acompanhado da candidata à vice-prefeita, Katarina Feitoza, Edvaldo circulou pela região oeste de Aracaju por mais de quatro horas, passando pelos bairros José Conrado de Araújo, Siqueira Campos e América, além dos conjuntos Tiradentes e Castelo Branco. O grupo ainda seguiu pelas avenidas Nestor Sampaio, Adélia Franco e José Carlos Silva. As três vias foram completamente revitalizadas por Edvaldo na atual administração.

“Chegamos ao último domingo antes da eleição muito felizes pela caminhada que fizemos até aqui. Não cedemos à campanha de ódio dos nossos adversários. Optamos por uma campanha limpa, honesta e propositiva. O apoio a esse posicionamento pode ser sentido nas ruas. As pessoas aprovam a nossa campanha, conhecem nossas propostas e têm demonstrado seu apoio de maneira muito clara”, afirmou Edvaldo.

Por Valter Lima

Foto Ana Lícia Menezes e Victor Ribeiro