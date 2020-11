Atleta Sergipano de Karatê treina visando vaga na seleção Brasileira

09/11/20 - 06:52:05

O carateca sergipano faixa preta de apenas 13 anos Luiz Guilherme Souza, retomou os treinos individuais e coletivos depois de um longo período treinando na modalidade online. O calendário de campeonatos 2021 ainda é incerto por conta da pandemia, mas o jovem já tem traçado um objetivo: participar do Campeonato Brasileiro de Karatê e garantir uma vaga na seleção brasileira.

Em sua última competição, que aconteceu em março no Rio Grande do Norte, o atleta levou o título de vice no Campeonato Brasileiro de Karatê pela Federação CBK, modalidade Kumite. Em 2020, não fosse o cenário de pandemia, o jovem atleta teria participado de mais de sete campeonatos no Brasil e no exterior. Agora o foco é concentrar nos treinos para alcançar novos títulos, mas claro, assim que o cenário for seguro para a retomada das competições, inclusive com participação em uma das etapas da Youth League Karatê, campeonato internacional.

Foto assessoria

Por Emilly Moura