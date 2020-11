Deputada Kitty Lima comemora conquista para a causa animal

09/11/20 - 06:42:22

A deputada estadual Kitty Lima exaltou a conquista da causa animal após a confirmação da instalação de uma Delegacia Especializada no Combate a Crimes contra Animais no Estado. O anúncio ocorrido na última semana partiu da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-SE), cujo órgão divulgou que a sede ficará localizada no Conjunto Orlando Dantas, em Aracaju.

Para a parlamentar e ativista da causa animal há mais de duas décadas, Kitty Lima, a instalação dessa delegacia especializada é uma conquista obtida por meio de muita luta das entidades de proteção animal.

“É um grande avanço para Sergipe. Não tenho dúvidas de que essa vitória é fruto de toda uma mobilização que nós temos feito há muitos anos junto às autoridades de Segurança Pública diante dos constantes casos de maus tratos animais. Esse ano, por exemplo, tivemos muitos casos emblemáticos e de grande repercussão, o que comprova que esta é uma pauta que a população, de forma geral, acompanha e exige transformações”, destacou.

Kitty Lima fez questão de ressaltar ainda que o processo de instalação da delegacia deve ser feito de forma democrática, com diálogo junto aos ativistas. “É preciso haver diálogo com as entidades de proteção animal e com os ativistas para que o nome a ser escolhido para comandar o órgão seja o de alguém realmente comprometido com a causa. O futuro coordenador precisa ser sensível com essa pauta e comprometido com a necessidade de investigações mais profundas com os casos que registramos diariamente”, completou.

Assessoria Parlamentar / Daniel Rezende