“Estarei constantemente avaliando a prestação dos serviços aos aracajuanos”, afirma Danielle

09/11/20 - 15:22:26

No último domingo de campanha eleitoral no primeiro turno, a candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania), e seu candidato a vice, Valadares Filho (PSB), percorreram em carreata o conjunto Beira Mar e os bairros Aruana e 17 de Março. Danielle reforçou seu compromisso de promover uma administração que esteja próxima dos aracajuanos.

“Vamos implantar as subprefeituras, uma iniciativa importante para descentralizar a gestão da manutenção da infraestrutura da cidade bem como prestação de serviços básicos. Serão estabelecidas diretrizes para a redução dos prazos no atendimento às demandas da população, com diálogo por meio de um canal próprio. Eu, enquanto prefeita, estarei constantemente avaliando a prestação dos serviços e cobrando evolução”, salientou.

Por onde a carreata passou, os moradores demonstraram a confiança e o desejo de eleger Danielle Garcia a próxima gestora da capital sergipana. “Gratidão a todos que nos apoiam e estão juntos nesta missão de eleger a primeira mulher prefeita de Aracaju. Sei da responsabilidade que estou assumindo com cada um de vocês, mas vou retribuir com muito trabalho, buscando sempre qualificar e ampliar a atuação do Município em prol dos aracajuanos”, ressaltou.

Entre as propostas destacadas pela candidata, a melhoria da saúde, incluindo a conclusão das obras da maternidade do 17 de Março, iniciada ainda na gestão passada. “Além de maternidade, esta unidade funcionará também como um um Centro de Referência para o Atendimento da Mulher e da Primeira Infância. Em nossa gestão, vamos ampliar o número de equipes do Programa de Saúde da Família nas unidades básicas e oferta dos serviços nas UPAs. Inclusive, será implantada uma nova UPA na Zona de Expansão”, detalhou.

Por Ascom/Danielle Garcia