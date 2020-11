FEIRAS LIVRES DE ARACAJU SERÃO ANTECIPADAS EM VIRTUDE DO PLEITO ELEITORAL

09/11/20 - 11:23:05

Devido a realização do pleito eleitoral, no dia 15 de novembro, a Prefeitura de Aracaju vai antecipar, excepcionalmente, esta semana, algumas feiras livres da capital. De acordo com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), a antecipação acontece somente nos espaços que funcionam às sextas, sábados e domingos, sendo os demais dias mantidos sem alterações.

Desta forma, na quinta-feira, 12, pela manhã, serão realizadas as feiras do bairro Suíssa e dos conjuntos Castelo Branco, Médici, Sol Nascente e Agamenon Magalhães. A tarde funcionará a feira da Aruana (Costa Nova).

As feiras livres dos bairros Grageru, Cirurgia, Santo Antônio, 18 do Forte, São Carlos e Conjunto Santa Tereza, que ocorrem normalmente aos sábados pela manhã, foram antecipadas para a sexta-feira, 13, no mesmo período. Já as feiras que funcionam aos domingos – Jardim Esperança, Dom Pedro, Santa Maria, América, Bugio e Coqueiral – serão antecipadas para o sábado, 14.

No último final de semana, a empresa municipal fez a entrega de comunicado aos feirantes para informar sobre a mudança.

Mercados

Os mercados centrais (Thales Ferraz, Antônio Franco e Maria Virgínia Franco), e os setoriais (bairros), estarão fechados, reabrindo na segunda-feira,16, em horário normal, das 6h às 15h30. O mercado Milton Santos, no conjunto Augusto Franco, fecha para limpeza na segunda, retomando o funcionamento na terça-feira, 17.

Foto: Felipe Goettenauer