Filarmônica Nossa Senhora da Boa Hora é, oficialmente, patrimônio cultural imaterial e SE

09/11/20 - 13:20:09

A Sociedade Musical Filarmônica Nossa Senhora da Boa Hora é, oficialmente, patrimônio cultural imaterial de Sergipe. A concessão do título está assegurada na Lei 8.783/2020, publicada na edição do Diário Oficial do Estado de Sergipe, da última sexta-feira (6).

A iniciativa é da deputada Maria Mendonça (PSDB), autora do projeto de Lei 217/2019, aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo Governo, no mês passado. “É uma alegria enorme para nós! Entendemos que o fortalecimento da cultura é extremamente importante para o desenvolvimento e protagonismo do nosso povo”, disse.

Sediada em Campo do Brito, a Filarmônica Nossa Senhora da Boa Hora tem por finalidade apoiar e desenvolver ações de manutenção e incremento da educação musical. “Os dirigentes da filarmônica criaram uma escola de música, contribuindo assim, para o alargamento sociocultural não apenas da cidade de Campo do Brito, mas de todo o Estado, formando diversos músicos que atuam em várias partes do nosso Brasil”, falou a deputada.

Ao destacar que a cultura é direito fundamental e vetor de inclusão social, Maria Mendonça ressaltou ser papel do Poder Executivo apoiar as instituições que representam o povo sergipano em diversos eventos, dentro e fora do Estado.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça