Incêndios ocorridos nas últimas semanas em Aracaju chamam atenção para a importância do seguro

09/11/20 - 10:34:27

Diversos episódios de incêndio têm acontecido na capital sergipana recentemente. No último dia 20, o galpão de uma loja no bairro de São Conrado pegou fogo e no dia seguinte foi a vez do Shopping Jardins. Já no centro de distribuição do GBarbosa, localizado na saída da cidade, o incidente aconteceu na sexta-feira passada, dia 28. Em situações como essas, o que fazer diante dos prejuízos causados? Quais são as medidas mais viáveis para prevenção?

Indicado para as empresas independente do porte ou segmento, o seguro empresarial é o recurso ideal para prevenir situações de risco. Apesar dessa alternativa, em Sergipe, de acordo com a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), o valor em prêmios – prestação paga pelo segurado na contratação do seguro- decresceu 7,57% entre janeiro e agosto de 2019 e o mesmo período de 2020, números que mostram o aumento no número de empresas que estão vulneráveis, expostas a riscos como esses.

“Uma das principais coberturas desse segmento é a reparação dos prejuízos causados por incêndio, raio ou explosão. Mas existem outras dezenas de coberturas adicionais que podem ser contratadas na mesma apólice, como por exemplo: danos elétricos, vendaval, roubo e responsabilidade civil. É fundamental que as empresas entendam que esse tipo de seguro não é dispensável, mas fundamental para a saúde do negócio”, explica Alexandro Barbosa, presidente do Sindicato das Seguradoras da Bahia, Sergipe e Tocantins (Sindseg BA/SE/TO). Os valores da contratação variam de acordo com as especificidades de cada empresa, mas em estabelecimentos de risco baixo, como escritórios, o valor anual é a partir de R$ 500,00.

É importante destacar que há diferentes modalidades de seguros destinadas ao segmento empresarial: o patrimonial, que protege diretamente os patrimônios; saúde, voltado para o bem-estar dos colaboradores; vida em grupo, que envolve acidentes que causem invalidez ou morte; odontológico, destinado aos cuidados exclusivamente bucais dos funcionários.

Por Luciana Amâncio

