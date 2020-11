JOVEM DE 24 ANOS É MORTO A TIROS NO CONJUNTO MARCOS FREIRE EM SOCORRO

09/11/20 - 05:12:04

Um jovem identificado como José Carlos Santos Ferreira Junior, 24 anos, foi morto no final da tarde deste domingo (08) na avenida Perimetral H, no Conjunto Marcos Freire III, em Nossa Senhora do Socorro.

As informações são de que José Carlos estaria discutindo com o autor dos disparos quando foi atingido por dois tiros, pouco antes de ser morto.

A moto dele foi levada pelo suspeito. Ninguém soube informar a motivação do crime.

O corpo do jovem foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).