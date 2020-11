Laércio anuncia recursos para Padre Inaldo fazer cobertura da 2ª etapa do canal na praça no Conjunto Jardim

09/11/20 - 09:08:12

O deputado federal Laércio Oliveira (PP), participou de carreata da coligação Socorro Avança Com Trabalho, e anunciou de forma oficial, o envio de recursos para que a administração do prefeito Padre Inaldo, faça a cobertura da segunda etapa do canal, construção praça e pavimente várias ruas do Conjunto Jardim.

Ele atende pedido do próprio prefeito que, no atual mandato, fez várias obras naquele núcleo residencial, a exemplo da construção da primeira UPA do município, cobertura da primeira etapa do conjunto, pavimentação,com drenagem, de várias artérias, dentre outras.

O prefeito Padre Inaldo agradeceu ao deputado Laércio e lembrou que muitas obras já foram realizadas, com verbas enviadas por Laércio. “Estou feliz em poder anunciar ao povo do Jardim, mais essas benfeitorias, graças a esse apoio de Laércio”, disse o prefeito.

Fonte e foto assessoria