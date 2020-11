Márcio Macedo: “Viramos o jogo e apenas oito dias nos separam do segundo turno”

09/11/20 - 05:24:10

Contrariando pesquisas eleitorais e perseguições políticas, a coligação ‘Aracaju de Todos Nós’ realizou uma das maiores agendas de campanha da história da capital sergipana

Um dia de renovo de esperança, de resgate de sonhos e do verdadeiro compromisso com os aracajuanos e aracajuanas. Assim foi a grande carreata da vitória do Partido dos Trabalhadores, realizada neste domingo, 08. Do Porto D’antas à Orla de Atalaia, o candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macêdo (PT), foi recebido com festa, com entusiasmo. Com saudades de uma gestão responsável e com o olhar voltado a todos, todas e todes. Sem distinção.

“Nós temos dois professores para enfrentar o fascismo, para enfrentar a homofobia, o preconceito e todos tipos de opressão e atraso. Temos as nossas políticas que nós já fizemos muito bem. Lembre-se, Aracaju: quem defende a população sergipana é o PT, e acreditem, nós já estamos no segundo turno. Podem acreditar nisso”, declarou.

A afirmação de Eliane se complementou com o discurso do líder do PT no Senado, senador Rogério Carvalho. Assim como a vice-governadora, ele ressaltou a atuação incessante do Partido em favor do povo, com destaque às muitas novas ações que serão realizadas por Márcio e a professora Ana Lúcia. O PT tem compromisso com aqueles que estão desamparados. Foi com o PT que o povo foi visto. É esse o partido que, de fato, tem um olhar voltado para quem mais precisa. É com o PT, com o 13, que vamos mostrar como se faz uma gestão responsável e que devolva a autoestima das pessoas”, disse o senador dos sergipanos.

O deputado federal João Daniel, por sua vez, lembrou as muitas obras de Marcelo Déda e Lula pela capital. “Em cada canto de Aracaju, tem obras do PT. Tem o dedo, olhar e o carinho de Déda. Tem o amor de Lula. Se não fosse o PT, Aracaju estaria parada no tempo. Sem esperança. Foi o PT que retirou mais de 600 famílias das palafitas e deu moradias dignas, na Coroa do Meio. Foi o PT quem construiu os hospitais das zonas Norte e Sul, que criou o SAMU, que deu dignidade a nossa gente. E será com o PT que os aracajuanos e aracajuanas voltarão a ser inseridos no orçamento. O PT vai devolver o desenvolvimento e a felicidade a Aracaju”, proferiu.

Virada

O clima na capital sergipana, neste domingo, foi um só: é tempo de virada. Em todos os momentos, Márcio foi aclamado pelas pessoas que, das calçadas, esquinas e janelas, faziam questão de declarar apoio à sua campanha. Diante disso, o petista afirmou que a recepção popular era resposta de tudo que o PT já fez pela capital.

“Hoje nós mostramos, em todos os cantos da cidade, o que eles estão tentando esconder. Mostramos quem é o PT e qual é a vontade do povo. Eles estão fabricando pesquisas, estão tentando nos sufocar. Eles estão com medo de que a gente vá para o segundo turno, porque, se nós formos para o segundo turno, nós vamos ganhar a eleição do prefeito Fujão, que não tem coragem de vim para o debate, nem de enfrentar os problemas da cidade. Mas nós não temos medo. Nós temos uma militância que, hoje, demonstrou ainda mais unidade, muita força e muita vontade de ganhar eleição. É por isso que nos perseguem, tentam nos intimidar. Mas aqui tem força, união e vontade de mudança. E seremos essa mudança para Aracaju”, conclamou.

“Apenas oito dias nos separam do segundo turno e de ganhar essa eleição. Então vamos intensificar nossas ações nessa reta final. Estaremos com mais força nas ruas, levando a mensagem do 13, a mensagem da mudança. A mensagem do PT. Nós estamos enfrentando duas máquinas públicas fortes e, em Sergipe, isso não é pouco. Estamos enfrentando o poder econômico. Eles acharam que a gente não teria coragem de enfrentar e quebraram a cara. Eles não conhecem o PT, nem a sua militância. A gente enfrenta os poderosos como sempre enfrentamos. Por isso estou muito feliz. Porque eles fizeram tudo isso, mas esqueceram de combinar com o povo e o povo está querendo levar o 13 para segundo turno e eles sabem que nós vamos para o segundo turno e vamos ganhar essa eleição”, acrescentou.

Foto: Janaína Santos

Da assessoria