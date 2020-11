PC FAZ OPERAÇÃO, PRENDE QUATRO E APREENDE CRACK E COCAÍNA EM ESTÂNCIA

09/11/20 - 08:53:50

A equipe da Delegacia Regional de Estância finalizou no sábado, dia 07, uma operação na cidade estanciana com a finalidade de combater crimes contra o patrimônio e o tráfico de drogas no município. Os trabalhos começaram na sexta-feira, dia 06. No total, quatro pessoas foram presas.

A primeira prisão ocorreu na tarde do sábado, quando um homem de 27 anos foi preso no Bairro Porto D’Areia pelos policiais civis. O mandado de prisão preventiva foi cumprido devido à prática de um roubo de aparelho celular cometido no Conjunto Recanto Verde.

Dando sequência aos trabalhos, foi realizada a prisão em flagrante de um homem de 34 anos no Bairro Bonfim, suspeito de tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidas 19 pedras de crack já fracionadas para venda, além de uma pedra maior de crack ainda não fracionada, várias embalagens utilizadas para acondicionar as drogas e dinheiro em espécie. O suspeito confessou a prática do crime em seu interrogatório.

Em seguida, a equipe diligenciou e realizou a prisão de mais dois suspeitos de tráfico no Bairro Santa Cruz, os quais contam atualmente com 21 e 49 anos, tendo eles sido flagrados com 39 cápsulas contendo cocaína, 56 cápsulas vazias usadas para acondicionar cocaína, balança digital, dinheiro em espécie, material para acondicionar drogas, dois pés de maconha e mais uma porção de cocaína embalada em bolsa plástica.

Os suspeitos de tráfico foram autuados em flagrante delito e, assim como o suspeito do roubo, foram encaminhados para unidade policial da capital, de onde serão recambiados para estabelecimento prisional do estado e permanecerão à disposição da Vara Criminal de Estância.

Fonte e foto SSP