Semana Global discutirá papel do empreendedorismo na retomada da economia

09/11/20 - 15:20:42

Evento será realizado entre os dias 16 e 22 de novembro, totalmente online

O Sebrae, juntamente com um conjunto de instituições parceiras, promove entre os dias 16 e 22 de novembro a 13ª edição da Semana Global de Empreendedorismo (SGE). O evento tem o objetivo de fortalecer e disseminar a cultura empreendedora, conectando, capacitando e inspirando as pessoas a empreender.

Com o tema “Retomada da Economia e o Papel do Empreendedorismo”, a 13ª edição da SGE será realizada em um formato inédito, de forma totalmente online. Para participar gratuitamente, basta identificar a programação dos eventos no endereço https://www.empreendedorismo.org.br.

Diante da crise causada pela pandemia que impactou os pequenos negócios, a Semana Global traz a discussão de temas relacionados ao momento de retomada das atividades, como os desafios da gestão financeira e recuperação de dívidas; oportunidades de negócios nos segmentos mais afetados pela pandemia; diferenciais competitivos e novos modelos de negócios; transformação digital dos pequenos negócios, dentre outros.

Nos últimos três anos, a SGE mobilizou no Brasil mais de 2,5 milhões de pessoas, com cerca de vinte mil atividades – o que faz da Semana brasileira a maior do mundo, com sete premiações internacionais.

Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino

A programação da SGE também será marcada pelas comemorações do Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro. O Sebrae preparou um dia inteiro com palestras e rodadas de conversas virtuais para discutir os principais desafios da mulher empreendedora a partir da vivência de projetos como o Sebrae DELAS, iniciativa piloto, realizada nos últimos dois anos em doze estados do Brasil para apoiar ao empreendedorismo feminino.

As atividades previstas vão tratar de liderança, inovação, participação em redes, equilíbrio entre o aspecto pessoal e profissional, crenças limitantes e maternidade.

O Brasil é o quarto país mais empreendedor do mundo e deve registrar em 2020 o maior nível de empreendedorismo dos últimos 20 anos, com um quarto da população adulta envolvida em seu próprio negócio. A estimativa é feita pelo Sebrae, com base na análise histórica da Pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), considerada o principal estudo sobre o tema no mundo.

Por Wellington Amarante