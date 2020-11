Sergipe fará testagem por amostragem para Covid em alunos e professores rede pública

Parceria entre o Governo de Sergipe e a UFS (Força Tarefa COVID-19/LaBiC) possibilitará testar 6 mil professores e alunos para os Anticorpos IgG e IgM para SARS-CoV-2 em 28 municípios sergipanos

O Governo de Sergipe, por meio da secretária de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) e da secretária de Saúde (SES), firmou uma parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) para realizar testagem por amostragem de professores e alunos da rede pública de ensino em todas as diretorias de educação. A iniciativa pretende testar 6 mil professores e alunos para os Anticorpos IgG e IgM para SARS-CoV-2 em 28 municípios sergipanos, com o objetivo de ter um parâmetro do vírus nessa população específica.

A testagem será feita mediante voluntariado dos alunos e professores, com consentimento dos responsáveis quando menor de idade, e iniciará a partir do dia 17 de novembro, data em que o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (CTCAE) do Governo do Estado autorizou a retomada das aulas presenciais na rede estadual de forma parcial e gradual para os alunos das turmas dos terceiros anos do Ensino Médio; do Pré-universitário; dos concludentes da educação profissional tecnológica (EPT) integrada ao ensino médio; educação de jovens e adultos (EJA) e aulas e atividades práticas de cursos de educação profissional tecnológica (EPT).

A Seduc, por meio do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase) com o Programa de Saúde na Escola (PSE), vem alinhando as ações de testagem com o farmacêutico e professor de Imunologia Clínica da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Lysandro Borges (Força Tarefa COVID-19/LaBiC). De acordo com o professor Lysandro Borges, o resultado dos testes sairá na mesma hora, e ele acredita que esta iniciativa de parceria entre a Seduc e a UFS servirá de modelo para outros estados do Brasil. “Essa testagem de alunos e professores terá também outro grande benefício, pois será uma ferramenta para a própria Secretaria de Educação tomar decisões em relação à segurança dos estudantes e dos professores”, acrescentou Lysandro Borges.

A diretora do Dase, professora Eliane Passos, destacou que irá fazer uma mobilização junto às diretorias regionais de educação para elaborar um cronograma com datas e nomes das escolas para que as testagens sejam realizadas. “Acreditamos que não teremos dificuldades de público para esta ação. A nossa expectativa é de que tenhamos uma testagem muito grande entre nossos alunos e professores”, afirmou.

